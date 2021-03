„Wir Landwirte erleben einen richtig herben Tiefschlag, derzeit kommen Komponenten zusammen, durch die mit jedem Hektar Grund ein großes Minus erwirtschaftet wird“, beklagt sich der Zwettler Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp gegenüber der NÖN. Es geht um die Erdäpfel, die in den Lagern der Erdäpfelbauern liegen und nicht verkauft werden können. Trotzdem werden importierten Kartoffeln in den Regalen der Supermarktketten angeboten.

Bauern bleiben auf Erdäpfel sitzen

Die heimischen Bauern haben noch jede Menge an Erdäpfeln, viele davon werden laut Hipp unverkäuflich sein. „Im Vorjahr gab es eine gute Ernte und dann kam die monatelange Sperre der Gastronomie und Hotelerie. Es wurden einfach keine Erdäpfel mehr benötigt“, erklärt Hipp. Er selbst habe bereits rund 10.000 Tonnen Speiseerdäpfel, die sonst in den Großküchen verkocht werden, an die Firma Agrana zur Stärkegewinnung geliefert – mit einem großen finanziellen Verlust. „Normalerweise bekomme ich fürs Kilo Erdäpfel 12 Cent, jetzt nur vier Cent. Für die Produktion von einem Kilo Erdäpfel kann man 7 bis 9 Cent für Saat und Maschinen rechnen. Da sind noch keine Personalkosten dabei. Es geht sich also nicht aus. Der Verlust ist groß“, rechnet Hipp vor.

Regionales statt Importiertes

Er hofft jetzt auf die Unterstützung der Kunden, die weiterhin auf heimische Erdäpfel setzen. „Es wäre echt cool, wenn die Konsumenten die ausländischen Kartoffeln, die auf Wüstenböden gezüchtet und dann mit Schiffen und Lkw weither geliefert werden, in den Regalen der Supermärkte liegen lassen“, appelliert Hipp an die Konsumenten, die die Unterstützung der heimischen Bauern selbst in der Hand hätten.

„Die Bauern in unserer Region haben fast keine Alternative zum Erdäpfel-Anbau. Der wächst hier einmal sehr gut und viele leben davon“, meint der Bauernkammerobmann, der sich seit Jahren wegen dem Import ausländischer Kartoffel ärgert und sich dagegen auch stark macht. „Ich kann nicht verstehen, dass sich Firmen mit CO 2 -Zertifikaten ‚freikaufen‘ und dann mit ruhigem Gewissen Waren aus Afrika usw. importieren.“

Appell an den Handel

Auch für Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr ist der Import ausländischer Erdäpfel unverständlich. Ein durchgeführter Check im Lebensmittelhandel habe ergeben, dass bei Penny, Merkur, Billa und Metro Erdäpfel aus Ägypten in den Regalen zu finden sind. Auch Spar hat angekündigt, von Importen nicht abzusehen. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Erdäpfel klimaschädlich importiert werden, wenn genügend österreichische Ware vorhanden ist. Daher appellieren wir einmal mehr an den Handel, der hier ebenfalls große Verantwortung trägt, auf den Import ausländischer Erdäpfel zu verzichten und auf heimische Qualität zu setzen. Ansonsten wird die regionale Landwirtschaft geschwächt, und in der Folge die Versorgungssicherheit in unserem Land gefährdet.“

Etiketten genau lesen

Er hat dazu auch einen Tipp für die Endverbraucher: Es lohnt sich, die Verpackung genau anzusehen und das Etikett genau zu lesen. „Das gilt insbesondere dann, wenn die Ware, so wie häufig auch Erdäpfel, erst in Österreich in kleine Einheiten abgepackt wird. Denn das ‚Abgepackt in Österreich‘ heißt noch lange nicht, dass ein Lebensmittel in Österreich erzeugt wurde. Ein genauer Blick zahlt sich also aus. Ein verlässlicher Wegweiser für garantiert regionale Herkunft ist das AMA-Gütesiegel, hier kann sich der Konsument sicher sein“, sagt Mayr.