Glasfaser: Mehr als 60 Prozent Anmeldungen im ersten Ausbaugebiet

In den Gemeinden Groß Gerungs, Langschlag, Arbesbach, Altmelon, Schönbach und Rappottenstein wurden in den letzten Wochen bereits acht Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt. Insgesamt nahmen daran mehr 1500 interessierte Personen teil! Seit Ende Juni laufen nun in allen 10 Projektgemeinden die zeitlich gestaffelten Aktionszeiträume mit der Möglichkeit Glasfaseranschlüsse zu besonders günstigen Konditionen zu bestellen. In Groß Gerungs (ohne dem Stadtbereich) und Langschlag wurde die Sammelphase nach rund 9 Wochen sehr erfolgreich mit einer Bestellquote von deutlich über 60% der möglichen Nutzungseinheiten abgeschlossen!

Bereits 2.000 bestellten Glasfaseranschluss

Aufgrund ähnlicher Strukturen in allen zehn Gemeinden gehen die Bürgermeister von flächendeckend hohen Anschlussquoten aus. Insgesamt wurden bereits ca. 2000 Bestellungen abgegeben. Mittlerweile wurden im Projektgebiet in allen 10 Gemeinden sämtliche Gebäudepunkte, welche durch das Glasfasernetz versorgt werden sollen, verifiziert bzw. ermittelt. Auf dieser Basis erfolgt die Planung der Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten. Für die Katastralgemeinden von Groß Gerungs und Langschlag hat die Bauausschreibungsphase bereits begonnen. Im Herbst ist, wie geplant, mit den ersten Baustarts zu rechnen.

Sechs Regionen noch in der Bewerbungsphase

Momentan finden die letzten sechs Infoveranstaltungen in Groß Gerungs Stadt, Bad Traunstein, Martinsberg, Bärnkopf, Dorf Rosenau und Marbach statt. Damit beginnt auch dort die Intensivphase des Bewerbungszeitraumes für Bestellung von Glasfaseranschlüssen zu Aktionskonditionen.

Ein weiterer entscheidender Meilenstein ist mit der Beauftragung eines Aktiv-Netzbetreibers des Glasfasernetzes gelungen. Damit stehen seit kurzem sehr attraktive Internetangebote für das neue Glasfasernetz auf der Webseite der FTTH Netz Waldviertel Projekt GmbH www.ftth-waldviertel.at zur Verfügung.