Kriminalkomödie und Kabarettduo in Ottenschlag

In der Waldviertler Kammerbühne wird ab 24. März bis 15. Mai die sommerliche Kriminalkomödie „Sonnenstich oder Gelegenheit macht Diebe“ von Eric Chappell unter der Regie von Daniel Pascal aufgeführt. Dabei geht es um den Spanien-Urlaub eines Ehepaares, das jedoch die Reisetasche auf dem Flughafen versehentlich vertauscht mit einer Tasche voller Geldscheine. Durch dessen vermeintlichen Besitzer sowie durch einen Detektiv und einen Gangster wird es im beschaulichen Feriendomizil äußerst turbulent.

Am Freitag, 25. März, tritt das Kabarettduo BlöZinger (Robert Blöchl & Roland Penzinger) auf. Unter der Regie von Roland Düringer spielt sich das Stück in der Wartezeit auf ihren Auftritt ab, während die Zeit – wie in einem Episodenfilm – aber zurück bis ins Jahr 1949 geht. Es ist eine geschickt verwobene Komödie voller Gags, Pantomime und Überraschungen.

Infos und Karten: www.kammerbuehne.at, office@kammerbühne.at, 02872/61221.

Die Vorstellungen von Johann Nestroys „Der Zerrissene“ mussten leider auch am vergangenen Wochenende wegen der Corona-Erkrankung einiger Schauspieler abgesagt werden.

