Ottenschlag: Uriger Abend mit Trio Wien und Überraschungsgast

Alt, bekannte und neue Wienerlieder, Eigenkompositionen und Evergreens zum Mitsingen gab das Trio Wien beim Heurigenabend in der Waldviertler Kammerbühne am 14. April zum Besten. Alfred Gradinger (Ziehharmonika), Johann Radon (Gitarre) und Franz Horacek (Bassgeige) sorgen mit ihrer Musik und ihrem Gesang für beste Unterhaltung. In den beiden Pausen überzeugte Intendant Michael Mittermeir als Überraschungsgast mit Liedern von Pirron und Knapp. Ein uriges Heurigenbuffet, vom Team der Kammerbühne liebevoll gestaltet, rundete den Abend ab.

