Generalversammlung Waldviertler Kernland in Kirchschlag

Obmann Christian Seper konnte zur Generalversammlung letzte Woche im Gasthaus Adam die Vertreter der vierzehn Mitgliedsgemeinden begrüßen. Er gab einen Kurzbericht über die zahlreichen Projekte, die derzeit gemeinsam durchgeführt werden. Er ist sehr stolz auf die zahlreichen Auszeichnungen, die im letzten Jahr errungen wurden, wie für „Mahlzeit“ und „Eine Welt, die deinen Namen trägt“. Seper wies auch auf die neu gestaltete Homepage hin. Eine ungewöhnliche Form der Information wurde beim Bericht von Geschäftsführerin Doris Maurer gewählt. Nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen Projekte hatten die anwesenden Gemeindevertreter die Möglichkeit sich an Thementischen mit den zuständigen Mitarbeitern über die Inhalte und Konzepte eingehend zu erkundigen und auszutauschen. Diese Form wurde sehr gut angenommen und soll im nächsten Versammlung wieder eingesetzt werden.

KLAR! vom Klima- und Energiefonds Österreich wird von neun Mitgliedsgemeinden weiter durchgeführt werden. „Wie nimmst du den Klimawandel war?“ beantworteten zweihundert Bürger, indem sie die Fragebögen ausgefüllt zurücksandten. In der Ferienakademie werden im Sommer neun Standorte mit verschiedenen Themen angeboten. In der Koordinierungsstelle Wald werden die Aktivitäten zurückgefahren.

DAVNE ist Nachbarschaftshilfe, bietet Unterstützung an, vermittelt Wissen und kann Talents sichtbar machen. Für die Bevölkerung zur Verfügung stehen Dienste für Fahrten, Begleitung, Einkauf, Besorgung, Besuche, Spazierengehen und Informationen zum Gebrauch von Handys. Die Mitarbeiter von DAVNE sind dabei als Vermittler zwischen dem Auftraggeber und den Ehrenamtlichen tätig. Bei Community Nursing werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man länger gut und gesund leben kann. Gesundheit, Vorsorge, Sicherheit, Recht, Pflege und Betreuung sind die Themen, mit denen in diesem österreichweiten Vorzeigeprojekt ausgebildete Fachleute die Bürger der Region unterstützen. „Es gilt Krankheiten zu verhindern und Gesundheitsprobleme zu vermeiden und das nicht nur im hohen Alter,“ so Geschäftsführerin Doris Maurer. Das Projekt „Digital gesund altern“ wurde so gut angenommen, dass es nun auf ganz Niederösterreich ausgeweitet wird. Dabei gilt es, ältere Mitbürger behutsam und niederschwellig an die neuen Technologien heranzuführen. Smart Cafés bieten ein zwangloses Treffen an. Die Gesundheits-App Stupsi soll die Nutzer zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil anregen.

Der Rechnungsabschluss 2022 und der Voranschlag 2023 waren weitere vereinsrechtliche Tagesordnung der Generalversammlung der vierzehn Gemeinden der Kleinregion Waldviertler Kernland.

