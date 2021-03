Aktiv für die Zukunft der 14 Gemeinden setzt sich die Kleinregion Waldviertler Kernland ein und macht sich mit einem „Wohnungsforschungsprojekt zu einem Vorreiter im Waldviertel. Dabei wurden die leerstehenden Häuser in diesen Gemeinden erhoben und die Daten vom September 2018 mit jenen aus dem Mai 2010, dem Mai 2020 und dem November 2020 verglichen. „Das Ergebnis war sehr überraschend. Die 332 Leerstände gingen auf 147 zurück“, erklärt die Geschäftsführerin der Kleinregion Waldviertler Kernland, Doris Maurer.

NOEN, Waldviertler Kernland



Kein Leerstand mehr in Schönbach

„Wir haben in den 14 Gemeinden nachgefragt, welche Leerstände es gibt, welche davon verkauft oder nicht verkauft werden sollen und auch über die es keine derartigen Informationen gibt“, erklärt Maurer. Diese Daten wurden von den Gemeindefunktionären und Gemeindemitarbeitern zur Verfügung gestellt – es sei somit keine offizielle Darstellung.

Von 13 der 14 Gemeinden konnten alle Daten erhoben werden, lediglich die Gemeinde Ottenschlag habe nur Daten von 2018 und 2019 zur Verfügung gestellt. „Mit dem Ergebnis haben wir nicht gerechnet“, meint Maurer. Im September 2018 gab es in der gesamten Region 332 Leerstände. Im November 2020 reduzierte sich diese Zahl auf 147. Das ergibt eine Reduktion bei den Leerständen von 56 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Den höchsten Rückgang verzeichnet die Gemeinde Schönbach mit 100 Prozent. Hier gab es im September 2018 drei Häuser zu verkaufen, sieben waren nicht zu verkaufen und von zwei gab es keine Info. Im November 2020 wurde keine derartige Liegenschaft mehr als „leerstehend“ angeführt.

Nachfrage stark gestiegen

„Die Reduktion der Leerstände ist einerseits auf die Projektaktivitäten zurückzuführen, andererseits auch auf die Coronakrise, welche einen generellen Anstieg der Nachfrage an Wohnraum am Land bewirkt hat“, betont die Geschäftsführerin. „Alleine schon die Erhebung hat dazu geführt, dass sich die Besitzer von Leerständen sich damit auseinandergesetzt und über die Zukunft dieser Objekte Gedanken gemacht haben.“ Viele hätten sich dann doch zu einem Verkauf entschlossen. „Für die Bewerbung nutzen dafür die Gemeinde-Homepages und die Plattform ‚Wohnen im Waldviertel‘, die auch die Bauplätze in der Region anbietet.“

Kaum Angebot für Junge

Durch die große Nachfrage steigen nicht nur die Preise für Häuser und Grundstücke, die Besitzer können sich auch die Käufer „aussuchen“. Und da appelliert die Geschäftsführerin an die Anbieter, auch der jungen Generation eine Chance fürs Herziehen oder Dableiben zu bieten. „Mittlerweile müssen Junge in andere Gemeinden absiedeln, weil es bei uns keinen Wohnraum für sie gibt. Aber nur wenn junge Familien in den Gemeinden Fuß fassen können und nicht nur finanzkräftige Pensionisten, kann sich eine Gemeinde positiv entwickeln“, gibt Maurer zu bedenken.

Abschlussbericht mit Einwohnersituation

Jetzt wird der Abschlussbericht dieses Wohnbauforschungsprojekts erstellt. „Darin wird auch auf die Einwohnersituation Rücksicht genommen. Außerdem schauen wir, wie die Zuzügler in den Gemeinden aufgenommen werden, wie wichtig dafür die Vereine sind und das spannende Thema, ob aus Zweitwohnsitzer auch Hauptwohnsitzer werden“, gibt Maurer bekannt.

Neues Projekt in Planung

Noch spannender als diese Statistiken sei laut Maurer die „Gedankenanregung“ für Besitzer von Objekten, die nicht verkauft werden sollen. Der Plan dazu: Unbewohnte Objekte werden von einer Trägerorganisation langfristig angemietet, saniert und danach an Personen vermietet, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz begründen wollen. Die Sanierung erfolgt in Abstimmung mit dem Eigentümer. Die Trägerorganisation, die aus der Region stammen werde, kann durch die Mieterträge die Sanierung finanzieren. Im Rahmen des dafür notwendigen Fruchtgenussvertrages werde auch der Zeitraum der Überlassung festgesetzt. Danach kann der Besitzer über das Objekt verfügen. Für dieses einzigartige Projekt werden Musterobjekte gesucht. Info: 02872/2007922.