Ein „Team Österreich Lebensretter“ kann jeder, der über 18 Jahre alt ist und der in den vergangenen zwei Jahren einen 16-stündigen Erste Hilfe Kurs absolviert hat, werden. Das Waldviertler Kernland bietet dazu auch in Kooperation mit dem Roten Kreuz Niederösterreich für alle Einwohner der 14 Kernland-Gemeinden bei gleichzeitiger Registrierung in der Team Österreich Lebensretter-App gratis Erste Hilfe-Kurse an.

Dass diese Lebensretter einen besonders wichtigen Part übernehmen können, zeigen die Zahlen: In Österreich erleiden Jahr für Jahr rund 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislauf-Stillstand, nur jeder Zehnte überlebt. Der Grund: Nur selten wird rechtzeitig mit der Herzdruckmassage begonnen – denn beherzte Ersthelfer sind in der Nähe, ahnen aber nichts von dem Notfall.

Das soll sich durch die Team Österreich Lebensretter ändern. Wird ein Notruf abgesetzt, werden neben den Rettungskräften auch Ersthelfer in der Nähe alarmiert und zum Notfallort geschickt. Somit können Team Österreich Lebensretter noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe-Maßnahmen setzen.

„Durch den Klimawandel steigt die Kreislaufbelastung durch Hitzewellen und Wetterumschwünge auch in unserer Region. Daher ist es uns wichtig, dass in jedem Ort Menschen sind, die im Notfall sofort Erste Hilfe leisten können.“ ist Geschäftsführerin Doris Maurer von der Sinnhaftigkeit der Team Österreich Lebensretter-App überzeugt.

Die nächsten Erste-Hilfe-Kurse starten am 16. und 23. Oktober in der Gemeinde Waldhausen sowie am 30. Oktober und am 6. November in der Gemeinde Albrechtsberg. Weitere Kurstermine folgen im nächsten Jahr. Info dazu gibt es auf der Homepage www.waldviertler-kernland.at/cms/klar/gesundheit