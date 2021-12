Zwettl: Neue Wege für „Schau auf di“

Neue Wege beschreitet das Biokosmetikunternehmen „Schau auf di“: Nachdem heuer der vergrößerte Standort in der Weitraer Straße eröffnet wurde, die NÖN hat berichtet, steht das Unternehmen in Kooperation mit dem Moorbad Bad Großpertholz mit einer neuen Moorkosmetik-Linie in den Startlöchern.

Bereits vor zwei Jahren stellten Prokuristin Bernadette Kitzler und der kurzärztliche Leiter Werner Tölle vom Moorbad Bad Großpertholz Überlegungen an, wie das Heilmoor aus dem Waldviertel seine Facetten entfalten kann. Mit „Schau auf di“ habe man einen Partner auf Augenhöhe gefunden: „Uns war es immer wichtig, dass der Gedanke zur Nachhaltigkeit und der Bezug zur Regionalität in der gesamten Wertschöpfungskette einen zentralen Stellenwert einnimmt“, erklärt Bernadette Kitzler.

Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit sind jetzt Handcreme, Fußcreme, Körpermilch und Gesichtscreme der neuen Linie in handgerührter Bioqualität erhältlich. „Das Moor bietet eine tolle Pflege für die Haut“, erklärt Michael Friedl von „Schau auf di“. Außerdem sei ihm die Synergie zwischen seinem Unternehmen und dem Moorbad wichtig: „Damit machen wir auch das Waldviertel wieder attraktiver“, freut er sich.