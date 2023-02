Waldviertler Nachthimmel Spektakuläres Himmelsbild "Flying to the Moon"

Lesezeit: 2 Min Sonja Eder

Jupiter, Venus und die Mondsichel - und dann kam ein Flugobjekt! Diese spektakuläre Aufnahme wurde bei der Saisoneröffnung des Astronomischen Zentrums am Abend des 22. Februar aufgenommen. Foto: AZM Martinsberg

S taunen im Astronomischem Zentrum in Martinsberg bei der Beobachtung von Venus, Jupiter und dazwischen die schmale Mondsichel am Waldviertler Sternenhimmel durch das Teleskop. "Im Zuge der Beobachtung entstanden dieses spektakuläre Bild und Video, das wir "Flying to the Moon" genannt haben", so Michael Jäger, Obmann der Sternwarte.