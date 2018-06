„Es war ein turbulentes Jahr, aber wir ziehen ein positives Fazit für 2017“, sagt Vorstandsvorsitzender Franz Pruckner über das abgelaufene Geschäftsjahr der Waldviertler Sparkasse Bank AG.

Trotz einer Fülle an Regulierungen für Banken sowie dem anhaltend niedrigen Zinsniveau am heimischen Finanzsektor konnte die Waldviertler Sparkasse die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse verbessern (siehe Infobox). Mit einer Steigerung der Bilanzsumme um 3,59 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro ist die Waldviertler Sparkasse die größte Regionalsparkasse im Waldviertel und die zweitgrößte Sparkasse in Niederösterreich.

24.840 Kunden sind aus Tschechien

Die Kundeneinlagen für 2017 betrugen 1,482 Milliarden Euro, das ist ein Plus von über fünf Prozent zu 2016. Eine wichtige Rolle spiele dabei Kundenkenntnis und gegenseitiges Vertrauen, so Pruckner: „Wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft: Einlagen sammeln und als Kredite in der Region wieder hinausgeben.“ So wurden 2017 rund 150 Millionen Euro an Unternehmen, sowie fast 30 Millionen Euro für den Wohnbau vergeben.

Neben einem Plus der Bilanzsumme ist auch die Kundenzahl gestiegen. So betreut man rund 66.280 Kunden in den Filialen im Waldviertel sowie 24.840 Kunden in den sieben Filialen in Tschechien.

"Im Spannungsfeld der Digitalisierung"

Nachdem die Filiale in Bad Großpertholz im September 2017 mit Weitra zusammengelegt wurde, öffnete im Dezember eine neue Filiale in Schrems.

„Wir befinden uns in einem Spannungsfeld der Digitalisierung“, sagt Pruckner über aktuelle Herausforderungen. Mit dem Onlinebanking „George“ biete man das modernste digitale Banking. „Mitbewerber versuchen, es unter dem Namen einer Insel, wo einst Napoleon war, zu kopieren. Was kommt als nächstes – St. Helena?“, scherzt Pruckner.

„George“ nutzen österreichweit über zwei Millionen Menschen, im Waldviertel sind es 18.788.

Bald sollen Kunden Konsumkredite online beantragen können. „Innerhalb weniger Minuten bekommen die Kunden einen Kredit für Konsumausgaben gewährt, maximales Limit sind etwa 10.000 Euro“, erklärt Vorstand Michael Hag.