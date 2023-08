Landeswandertag der NÖ Senioren 2024 in Ottenschlag

Am Freitag, 26. Juli 2024 wird der Landeswandertag der NÖ Senioren im Rahmen des Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr in Ottenschlag stattfinden. Bürgermeister Paul Kirchberger, Ludwig Urban, der Obfraustellvertreter der Senioren sowie Kommandant Elmar Ruth, Ehrenkommandant Willi Renner und der Leiter des Verwaltungsdienstes Martin Bromnik von der FF Ottenschlag fuhren nach Euratsfeld. Landesobmann Herbert Nowohradsky, Landesgeschäftsführerstellvertreter Johann Sommer, sowie von Euratsfeld Bürgermeister Johann Weingartner, Seniorenobmann Franz Rückinger und Kommandant Rudolf Katzengruber übergaben symbolisch einen Wanderhut an die Delegation aus Ottenschlag.