Stolze 250 Wanderer genießen ideales Wanderwetter

Der Sparverein Gerweis konnte am 3. September wieder zum Wandertag nach Gerweis einladen. Auch der Wettergott war den Wanderern besonders gnädig, sorgte für ideales Wanderwetter und damit war beste Stimmung war gegeben. Mehr als 250 Starter nahmen die Einladung zum Wandertag gerne an. Junge und ältere Wanderfreudige, sowie Familien mit Kindern konnte man auf der Route begegnen. Jeder von Ihnen war voll motiviert und die gute und stimmungsvolle Wanderlaune wurde vom Start bis an das Ziel mitgetragen. An der Labstelle und beim Gemeinschaftshaus wurden die Teilnehmer von Sparvereinsobmann Gerhard Straßer und seinem Team mit Kesselwurst, Aufstrich Broten, Schnitzel und Mehlspeisen kulinarisch verwöhnt und so ließen viele beim gemütlichen Beisammensein den Wandertag gemütlich ausklingen. Unter den Wanderer wurden Bürgermeister Josef Baireder, Vizebürgermeister Christian Kletzl, Baumeister Erwin Nechwatal, Obmann Musikverein Martin Baireder, zahlreiche Obfrauen und Obmänner und Mitglieder ortsansässiger Vereine und Wandergruppen aus nah und fern. Ein weiterer beliebter Treffpunkt war der Bierbrunnen beim Gemeinschaftshaus, dabei war der Wandertag Gesprächsstoff Nummer Eins bei den Besuchern.

Obmann Straßer freute sich über den zahlreichen Besuch und der Verein wird auch 2024 wieder zum Wandertage einladen. Der Erlös wird zur Verbesserung der Infrastruktur wird im Dorf und des Vereinswesen Verwendung finden.