Der Schulstart steht bevor, und die Schulen sind bereits in der Vorbereitung.

Einen Direktorinnenwechsel gibt es in der Volksschule Echsenbach. Roswitha Scharf verabschiedet sich in ein Sabbatical, will aber danach als Lehrkraft zurückkommen. An ihre Stelle tritt Astrid Steindl. Etwas aufgeregt sei sie zum Schulstart als neue Direktorin, doch die Freude überwiege: „Am allerwichtigsten ist mir, dass die Kinder gerne in die Schule kommen.“ Es wird heuer sogar eine Klasse mehr geben. Aufgrund von mehr Schülern kommen getrennte erste und zweite Klassen zusammen. Über einige Neurungen dürfen sich Schüler als auch Lehrer in Schweiggers freuen. So wurde über den Sommer das Lehrerzimmer in der Volks- und Mittelschule nach 50 Jahren runderneuert. Neu ist zudem ein überdachter Radabstellplatz. „Wir freuen uns auch, dass wir im Außenbereich endlich Fahnenmasten bekommen haben“, berichtet Direktor Bernhard Bach ofner.

Die Klassenzahl wird in der Volksschule mit fünf ident zum Vorjahr sein. In der Mittelschule allerdings von sechs auf fünf reduziert. Grund sei laut Bachofner, dass einige Schüler wegzogen. Vor Covid fürchtet sich der Direktor nicht. „Ich habe Respekt vor dem Virus, aber wir werden damit umgehen und Lösungen finden.“

Positiv sind die Schülerzahlen an der Zwettler Sportmittelschule. Sowohl der Sport- als auch der Wirtschaftszweig seien gefragt, wie Direktor Gerald Nossal berichtet, so wird es drei erste Klassen geben. Zugang erhält zudem das Lehrerkollegium mit Florian Strobl. Außerdem freuen sich alle über die neue Turnhalle, die bereits seit Frühjahr in Betrieb ist. „Die ist super geworden. Darin haben wir jetzt alles, was uns in der alten Halle gefehlt hat“, meint Nossal.

„Natürlich ist auch dieser Schulbeginn durch Corona geprägt, aber ich bin optimistisch, dass es besser laufen wird als voriges Jahr“, meint der Direktor der HAK, Manfred Schnabl. Bei den Schülerzahlen habe man einen leichten Zuwachs. Die Pferde-HAK in Kooperation mit Edelhof ziehe vor allem auch Schüler über die Bezirksgrenzen hinaus an. Hingegen gibt es für die HAS wie in den letzten Jahren zu wenig Anmeldungen.

Die Schülerzahlen im Gymnasium sind relativ konstant, ein paar Schüler sind dabei im Heimunterricht. In der fünften wird es aber eine Klasse mehr geben, außerdem einen neuen Informatiklehrer. Bezüglich der durchzuführenden Testungen ist Direktor Wolfgang Steinbauer optimistisch, zumal man auch im Rahmen der Sommerschule bereits einen Testlauf hatte. „Die Sommerschule wurde gut angenommen“, erzählt Steinbauer dazu. 14 Schüler bereiteten sich aufs Schuljahr vor.