Wehren traten bei Bezirksleistungsbewerb in Edelhof an

Für die Durchführung des diesjährigen 49.Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbes und des Jugendbewerbes war die Freiwillige Feuerwehr Rudmanns unter Abschnittskommandant Franz Thaler verantwortlich. Diese fanden am Samstag in Edelhof statt. Organisiert und vorbereitet wurde dies vom Kommandant-Stellvertreter Martin Kirchner und seinem Team.

38 Bewerbsgruppen und eine gemischte Gruppe von der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof traten in den Kategorien Bronze und Silber zu je neun Mitgliedern im Wettstreit gegeneinander und gegen die Stoppuhr an. Der Unterschied zwischen Bronze und Silber ist der, dass beim Bronze-Bewerb jeder Teilnehmer vorher weiß, welche Funktion er in der Gruppe durchführen muss. Beim Silber-Bewerb wird die Tätigkeit innerhalb der Gruppe unmittelbar vorher durch das Losverfahren entschieden. Weiters zeigten 17 Jugendgruppen ihr Können und 34 Jugendliche zwischen zehn und zwölf Jahren kämpften um das Bezirksfeuerwehrjugendbewerbsabzeichen.

Die Begrüßung am Austragungsort erfolgte durch Abschnittskommandant Franz Thaler und Bewerbsleiter Josef Bauer aus Waidhofen für die Aktiven und für die Jugend war Bezirksbearbeiter Michael Rentenberger aus Zwettl zuständig. Nach der Begrüßung wurde die Bewerbsfahne am Veranstaltungsort gehisst.

Die Siegerehrung erfolgte am Vorplatz des Feuerwehrhauses in Rudmanns. Abschnittskommandant Franz Thaler konnte sehr viele Ehrengäste begrüßen. Gruß- und Dankesworte kamen von den Nationalratsabgeordneten Alois Kainz und Lukas Brandweiner, Bezirkshauptmann Markus Peham, Bezirkskommandant Ewald Edelmaier und Landtagsabgeordneten Franz Mold. Übereinstimmend meinten sie, wie gut die Feuerwehrjugend aufgestellt sei. Musikalisch wurde diese Veranstaltung vom Musikverein C.M. Ziehrer unter der Leitung von Kapellmeister Herbert Grulich umrahmt, die zum Schluss die Landeshymne spielten. Im Festzelt spielte die Musikgruppe W4S Wald4telsound.