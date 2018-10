45 Jahre leitete er die Bücherei Arbesbach – jetzt trat er anlässlich seines 70. Geburtstages eine Reihe zurück: Konrad Paumann übergab sein Lebenswerk an seine Nachfolgerin Iris Scheiber. Gleichzeitig wurde das 25-jährige Jubiläum der Öffentlichen Bibliothek Arbesbach in gemischter Trägerschaft von Pfarre und Marktgemeinde gefeiert.

Schon in den Kriegsjahren gab es in Arbesbach eine Volksbücherei, „daraus ist im Laufe der Jahre das geworden, was es jetzt ist“, so Konrad Paumann in seinem Rückblick. 1973 übernahm er die Leitung der Bücherei – mit einem Bestand von 640 Büchern, fast ausschließlich Heimatromanen.

Mit der Anschaffung von Kinderbüchern wurde die Leserschaft zahlreicher, das Pfarrheim wurde zu klein, man fand mit der Gemeinde einen zweiten Kooperationspartner und übersiedelte in den Zubau zum Gemeindeamt. Dort wurde 2003 umgebaut, die Bibliothek verlor Räume an die Polizeiinspektion, bekam aber neue im Stock darüber dazu. Man trat der Bibliodrehscheibe bei und startete eine Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schulen. Der Medienbestand wuchs, die Entlehnzahlen stiegen. Heute umfasst die Bibliothek 8.500 Bücher, rund 13.000 Entlehnungen pro Jahr werden gezählt.

„Ich gebe das Zepter weiter!“

„Nach 45 Jahren ist es Zeit, als Leiter abzudanken, ich bleibe der Bibliothek, der ich sehr verbunden bin, aber erhalten, denn ohne sie kann ich es mir nicht vorstellen“, so Paumann. „Ich gebe das Zepter weiter an Iris Scheiber, die höchst engagiert ist, ob als Lesepatin, Literaturfachfrau, bewährte Mitarbeiterin und Freundin. Bei ihr weiß ich die Bibliothek in guten Händen!“ Scheiber würdigte die Arbeit ihres Vorgängers, des „Urgesteins“ Paumann („Ohne Konrad keine Bibliothek!“), und versprach, ihr Bestes zu geben.

Das Büchereiteam überreichte Konrad Paumann als Geschenk zum 70er und zum Abschied eine personalisierte „Ruhebank“, seitens der Gemeinde wurde ihm mit der Ehrennadel in Gold gedankt, die Bürgermeister Alfred Hennerbichler und Vizebürgermeisterin Veronika Stiedl überreichten. Seitens des Pfarrgemeinderates gab es für Paumann weitere Geschenke, u.a. eine Büchertorte, und auch Iris Scheiber, die dieser Tage ebenfalls Geburtstag feierte, wurde gratuliert.

Als „Brücke für unsere Gemeinde“ und als „Kultur der Welt“ bezeichnete Pfarrer Bonaventure Manga die Bibliothek, und Gerlinde Falkensteiner, die Leiterin der Fachstelle für Bibliotheken der Diözese St. Pölten, gratulierte zur „tollen Bibliothek“ und überbrachte Konrad Paumann eine Dank- und Anerkennungsurkunde von Bischof Alois Schwarz.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier im Pfarrzentrum von der Gruppe „ausgeBORGt“, eine Lesung von Schriftstellerin Katharina Grabner-Haydn zum Thema „Von Nudeln, Nockerln und Neurosen“ rundete das Jubiläumsfest der Bibliothek Arbesbach ab.