Große Veränderungen wurden bei der Generalversammlung der Kulturinitiative Ottenschlag (KIO) am 28. Jänner im Schlossheurigen der Familie Wimmer eingeleitet. Ein fast vollkommen neuer Vorstand wurde gewählt. Die Statuten wurden in wesentlichen Punkten an die Erfordernisse der „Kulturinitiative NEU“ angepasst. Hauptzweck ist nun der Betrieb eines Theaters. Geplant sind jährlich 60 Veranstaltungen in zehn Produktionen, die mit professionellen Künstlern durchgeführt werden sollen.

Mittermeir ist neuer Obmann

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Die Statutenänderung wurde nach einigen Ergänzungen mit großer Mehrheit angenommen.

Die Mitglieder des Vorstands sind: Obmann Michael Mittermeir, Stellvertreterin Christa Jager, Kassier Patricia Keller, Schriftführer Alexandra Jäger und Stellvertreter Karina Mittermeir. Als Kassaprüfer wurden Evelyn Mosgöller und Monika Lagler gewählt. Für Obmann Michael Mittermeir ist die Teamarbeit ein wichtiger Bestandteil in der zukünftigen Entwicklung des Vereins. Er betrachtet die neue Positionierung als wesentliche Erweiterung des kulturellen Angebots für das Waldviertel. Durch entsprechendes Marketing und Werbung soll eine große Anzahl an Besuchern nach Ottenschlag gebracht werden. Für die wichtigsten Bereiche werden Arbeitsgruppen gebildet. Interessierte Personen können sich jetzt schon melden.

Betrieb erfordert Theaterleitung

Im Anschluss an den Bericht des Kassiers und der Kassaprüfer, sowie der Entlastung des Vorstands wurde über die Änderungen der Statuten, den Vertrag zwischen Gemeinde und Kulturinitiative Neu sowie das geplante Theater diskutiert und informiert. Der Betrieb des Theaters erfordert eine Theaterleitung. Diese ist ein Organ des Vereins, jedoch nicht Mitglied des Vorstands, aber trotzdem zeichnungsberechtigt. Stimmberechtigte Mitglieder des Vereins sind in Zukunft jene Personen, die bei mindestens acht Veranstaltungen pro Saison mithelfen.

KIO-Card läuft weiter

Die gewohnte KIO-Card wird es auch in Zukunft geben und Vergünstigungen bei den Eintrittspreisen bieten, aber keine Mitgliedschaft beim Verein bewirken. Die bisherigen Schwerpunkte der Kulturinitiative werden nun ebenfalls in der Darstellung des Vereinszwecks aufgenommen. Damit soll die Fortführung dieser Veranstaltungen auch in Zukunft gesichert werden.

Nutzungsvertrag vorgelegt

Bürgermeisterin Christa Jager erläuterte den Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Kulturinitiative neu. Dieser wurde am 12. Dezember vom Gemeinderat beschlossen (die NÖN berichtete), wird aber erst jetzt dem neuen Vorstand zur Kenntnis gebracht und zur Unterschrift vorgelegt.

Die Bevölkerung soll in wenigen Wochen mit einer umfangreichen Berichterstattung über die Planungen zum Theater informiert werden. Vizebürgermeister Paul Kirchberger bezeichnete das zukunftsweisende, innovative Projekt als einen wichtigen Bestandteil der weiteren positiven Entwicklung von Ottenschlag.

Kratochvil dankte Team

Der scheidende Obmann Reinhard Kratochvil wies auf die bisherige erfolgreiche Arbeit des Vereins hin. Die Kulturinitiative Ottenschlag wurde 2008 unter Obmann Reinhard Hofbauer gegründet. Ein breites Spektrum an Veranstaltungen wurde bisher an den verschiedensten Orten durchgeführt.

Musik aller Richtungen, Literatur, Multimedia, Kabarett, Vernissagen, Kinderprogramme, die Vorstellung von Bräuchen, Sitten und Speisen anderer Länder sowie manche Ränder des kulturellen Bereichs wurden in Ottenschlag präsentiert. Veranstaltungsorte waren bisher die Aula der Neuen Mittelschule, Gastronomiebetriebe, die Fachschule im Schloss, der Saal der Raiffeisenkasse, das Autohaus Meisner, die Kirche und noch einige andere.

Kratochvil dankte vor allem seinem Vorstandsteam, das mit großem Einsatz ehrenamtlich hervorragende Arbeit geleistet hat. Sein Dank galt auch den Sponsoren und Unterstützern, die viele Veranstaltungen erst möglich gemacht haben.

Programm 2020 präsentiert

Das Programm für 2020 wurde vorgestellt. Kabarettabende mit Klaus Eckel und Walter Kammerhofer sind darin ebenso enthalten wie ein Bild & Film- Vortrag von Helmut Pichler, Austropop mit „Treibholz“ und eine Vernissage von Renate Amon und Sebastian Süss.