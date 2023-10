Tom Bauer wird neuer Geschäftsführer der Destination Waldviertel

. Bei der heutigen a.o. Generalversammlung der Destination Waldviertel GmbH wurde Tom Bauer einstimmig zum neuen Geschäftsführer für fünf Jahre bestellt. Er folgt damit der interimistischen Geschäftsführerin Kristiane Spiegl nach, die sich wieder Aufgaben in der Niederösterreich Werbung widmen wird.

„Mit Tom Bauer haben wir nach intensiven Hearings den am besten geeigneten Kandidaten für die Geschäftsführung der Destination Waldviertel gefunden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die zwischen der Niederösterreich Werbung und den Destinationen hervorragend und intensiv stattfindet. Bei Kristiane Spiegl möchte ich mich herzlich bedanken, die das letzte Jahr den Waldviertel Tourismus interimistisch geleitet hat und eine große Bereicherung war“, so der Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung Michael Duscher.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Der Tourismus ist mir ein echtes Herzensanliegen. Ich konnte in diesem Bereich schon viele Erfahrungen sammeln und freue mich jetzt in meiner Heimat, dem Waldviertel, mitwirken zu können, dass das Waldviertel weiterhin als attraktive Destination positioniert wird und so zahlreiche Gäste in unsere Region kommen“, so Tom Bauer, der neue Geschäftsführer der Destination Waldviertel.

Auch derAufsichtsratsvorsitzende Fritz Webergratuliert dem neuen Geschäftsführer: „Mit Tom Bauer haben wir jemanden gefunden, der sowohl im Tourismus als auch im Gesundheitsbereich Expertise mitbringt und den wir als echten Profi bezeichnen können. Ich bin sehr optimistisch, dass wir hier gemeinsam viel voranbringen werden.“

Der Vertreter des Wirtschaftsvereines und Wirtschaftskammer-Spartenobmann Mario Pulker außerdem: „Ein wesentlicher Punkt für mich ist die Erfahrung die Tom Bauer auf betrieblicher Ebene mitbringt. Im Hearing konnte man darüber hinaus die Leidenschaft, die Tom Bauer für diese neue Aufgabe mitbringt, deutlich spüren. Ich möchte Tom Bauer herzlich gratulieren und wünsche ihm für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.“

Zur Person Tom Bauer

Der Waldviertler Tom Bauer, MBA hat jahrelange Erfahrung in Führungsfunktionen im Tourismus- und Gesundheitsbereich. Zuletzt war er geschäftsführender Gesellschafter der So.Me Homes GmbH der SORAVIA Group. Er hat über 20 Jahre internationale Erfahrung in führenden Positionen für HILTON, MARRIOTT und IHG und 11 Jahre als COO der Thermen- und Gesundheitsresorts der VAMED Vitality World. Neben seiner Ausbildung an der Hotel- und Tourismusakademie in Krems hat er mit einem MBA an der IMADEC Universität abgeschlossen. Der 53-Jährige ist verheiratet, hat vier Töchter und lebt in Grafenegg.