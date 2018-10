„Es gibt leichtere Entscheidungen als diese“, meinte Herbert Prinz (ÖVP), als er am Montagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell seinen Rücktritt als Bürgermeister der Stadt Zwettl bekannt gab.

Designierter Nachfolger ist der derzeitige Stadtrat und Landtagsabgeordnete Franz Mold. Er soll nächste Woche zum neuen Stadtoberhaupt gewählt werden.

Herbert Prinz geht… | René Denk

Am Freitagabend tagte der ÖVP-Gemeindeparteivorstand, wo sowohl die Annahme des Rücktritts als auch die Klärung der Nachfolge einstimmig beschlossen wurden – eine geordnete Übergabe war Prinz ganz wichtig. Der Rücktritt erfolgte mit Dienstagabend, am 9. Oktober wird in einer Sondersitzung der Nachfolger gewählt.

Mit Ende des Monats wird Prinz auch sein Gemeinderatsmandat zurücklegen, das erhält der Jagenbacher Wolfgang Huber. Bei einem außerordentlichen VP-Gemeindeparteitag am 24. Oktober wird Prinz auch die politische Verantwortung als Gemeindeparteiobmann abgeben. Auch dieses Amt übernimmt Franz Mold. Alle anderen Funktionen sollen bis zur Gemeinderatswahl unverändert bleiben, Vizebürgermeister Johannes Prinz wird bis zum 9. Oktober die Amtsgeschäfte führen.

Herbert Prinz: „Es ist an der Zeit“

„Es ist an der Zeit“, so Herbert Prinz (64) zu seinem Rückzug. „Es gibt noch anderes im Leben, andere schöne Aufgaben“, meinte er in Hinblick auf seine sechs Enkelkinder (das siebente ist unterwegs). Das Amt habe viel Freude bereitet und sei eine herausfordernde Aufgabe gewesen. „Am schönsten waren die vielen Kontakte mit den Menschen!“ Abschied nehmen tue weh, sei aber dem Alter und der Gesundheit geschuldet.

… Franz Mold kommt. | René Denk

Meilensteine in seiner dreizehneinhalbjährigen Amtszeit seien u.a. die Übergabe des Krankenhauses an das Land, der Bau der Zwettl-Umfahrung, der Umbau der Sport- in eine Stadthalle und der derzeit laufende Um- und Ausbau des Stadtamtes gewesen. Überschattet wurde seine Amtszeit von der Anzeige wegen Amtsmissbrauchs, die in erster Instanz mit einem Schuldspruch, später dann mit einem Freispruch endete.

„Die Redewendung, dass man als Bürgermeister immer mit einem Bein im Kriminal steht, habe ich erst geglaubt, als ich selber vor Gericht stand, wegen eines Problems, das für mich nie eines war.“ Das habe schlaflose Nächte mit sich gebracht, sei sehr belastend gewesen und habe vor allem seine Familie hart getroffen. Der Freispruch sei deshalb auch der emotionalste Moment in seiner Amtszeit gewesen.

Zur Frage nach innerparteilichen Diskussionen bezüglich der Nachfolge meinte Prinz: „Die ÖVP hat das Glück, mehrere Persönlichkeiten zu haben, die dieses Amt ausfüllen könnten.“

Man habe sich aber mit dem Kreis der Bewerber zusammengesetzt und die Frage in freundschaftlicher Atmosphäre geklärt. „Franz Mold bringt etwas mit, das andere Kandidaten nicht mitbringen“, so Prinz. „Er entspricht allen Erwartungshaltungen an dieses Amt und hat ein gutes Netzwerk ins Land, was für die Gemeinde enorme Vorteile hat.“ Mold sei ein „ausgeglichener, ruhiger Mensch, offen in alle Richtungen, kein typischer bündischer Kämpfer und deshalb der richtige Mann für diese Position“.

Mold: „Großer Vertrauensbeweis!“

Die Wahl zum designierten Bürgermeister sei für ihn „ein großer Vertrauensbeweis“, meinte Mold, er hoffe nun auch bei der Wahl am 9. Oktober mit einer „möglichst breiten Unterstützung“. Aber erst nach der Wahl zum Bürgermeister werde er zu seinem neuen Amt Stellung nehmen. Die Arbeit an der Gemeindespitze und gleichzeitig im Landtag schließt sich für ihn nicht aus, „es gibt im Landtag Kollegen, bei denen das auch funktioniert“, so Mold.