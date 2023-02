Edelmaier (FPÖ) legt sein Mandat in Zwettl zurück

Ewald Edelmaier begründet sein Ausscheiden aus dem Zwettler Gemeinderat durch seine vielen Aufgaben, die er in den letzten Jahren zusätzlich übernommen hat. Ihm, als Feuerwehrmann, wurde durch die Bestellung 2021 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten von Zwettl große Verantwortung übertragen.

Zudem sei er vor drei Jahren auch Ortsvorsteher von Friedersbach geworden, beide Aufgaben will er weiterhin übernehmen. "Da ist sehr viel zu tun", so Edelmaier. Und: "Nein, es ist keine Spontanaktion, ich habe schon anfangs geplant, dass ich in der Mitte der Periode im Gemeinderat aufhöre."

Edelmaier blickt stolz auf seine Arbeit in der Stadtgemeinde Zwettl zurück: "Es war sicher arbeitsintensiv, auch fruchtbar. Die letzten großen Streiche waren unsere Forderung nach einer Park & Drive-Anlage, die im Gewerbepark errichtet wurde." Auch, dass die Stopp-Tafel beim XXX-Lutz im Gewerbepark gegen eine Vorrangtafel ersetzt wurde, sieht er als FPÖ-Erfolg in der Gemeinde.

In der Gemeinderats-Periode davor war Ewald Edelmaier als Stadtrat tätig. "Da habe ich auch viel bewegt." Zuständig für Friedhöfe und Wohnungen setzte er in der Gemeinde Projekte um: Urnenwände in drei Friedhöfen der Katastralgemeinden, Generalsanierungen von 60 gemeindeeigenen Wohnungen und ein Parkplatz für den Friedhof Rieggers etwa. Unter seiner Stadtratstätigkeit wurde auch die öffentliche Toitlettanlage gegenüber der Feuerwehrzentrale in Zwettl am Parkplatz am Kamp gebaut.

Edelmaiers Liebkind ist die Feuerwehr: "Durch unsere Anregungen wurden die Subventionen der Gemeinde an die Feuerwehren erhöht, sie sind aber noch nicht zufriedenstellend." Auch bei der Finanzierung der Grundausstattung für Zwettls Wehren sei noch "Luft nach oben".

Notstromaggregate für Zwettls Feuerwehren

In einer Arbeitsgruppe für Zivilschutzmaßnahmen der Stadtgemeinde will Edelmaier weiterhin als Bezirksfeuerwehrkommandant gemeinsam mit Gemeinderat Andreas Stern (FPÖ) für Notstromaggregate in Zwettls Wehren kämpfen. "Wir brauchen sicher für zehn bis zwölf der insgesamt 26 Feuerwehrstandorte in der Großgemeinde Notstromaggregate."

Nachfolger Walter Hausleitner für PV auf Feuerwehrhäusern

Etwas enttäuscht blickt Edelmaier zurück, dass es ihm nicht gelungen sein, ein Klein-Wasserkraftwerk an der Zwettl durchzusetzen. Auch seinem Wunsch, die Feuerwehrhäuser mit PV-Anlagen auszustatten, sei noch nicht im Gemeinderat umgesetzt worden.

"Ich werde das sicher beschließen" ist der künftige FPÖ-Gemeinderat Walter Hausleitner, zuversichtlich. "Wir haben so viele Dachflächen, da könnte man sehr viel Strom produzieren." Hausleitner lebt in Ratschenhof und ist ebenfalls Feuerwehrmitglied, Verwalter bei der Freiwilligen Feuerwehr Rudmanns. Er geht voller Tatendrang in seine Aufgabe als Gemeinderat und will leistbares Wohnen fördern. Hausleitner ist seit rund acht Jahren Mitglied der FPÖ und arbeitet erstmals im Gemeinderat.

FPÖ-Fraktionsvorsitz übernimmt Andreas Stern

Edelmaiers Fraktionsvorsitz soll FPÖ-Gemeinderat Andreas Stern übernehmen. "Stern hat gesagt, dass er das weitermacht", so Edelmaier, "wir haben mit ihm gesprochen."

Die nächste Gemeinderatssitzung in Zwettl ist für 21. März festgelegt.

