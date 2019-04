Bei einer Generalversammlung des Vereins Interkomm wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der ehemalige Obmann Johann Müllner übergab am heutigen Freitag nach zwölf sein Amt an Martin Bruckner. Dieser möchte in der Zukunft noch mehr an der Vernetzung der Gemeinden und an den Themen Mobilität und Glasfaser arbeiten. Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger gratulierte dem neuen Obmann Bruckner.

