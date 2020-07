Zu einem Wechsel kommt es in der Imbissstube „Ham Ham“ beim Busbahnhof: Mehmet Tutoglu möchte heuer in Pension gehen und übergibt noch im Sommer an seinen Sohn Ümüt.

„Der Wechsel war erst für nächstes Jahr geplant, es ging jetzt aber doch schneller“, erklärt Ümüt Tutoglo. Der 29-Jährige ist kein Unbekannter in Zwettl: Er hatte mit seinem Vater im Imbiss von 2008 bis 2012 gearbeitet. Aktuell betreibt er noch eine kleine Pizzeria in Pöggstall. Für sie hat er schon einen Nachpächter gefunden.

Vater Mehmet betreibt den Zwettler Imbiss noch mindestens bis August. Im Herbst soll das „Ham Ham“ dann für einige Monate geschlossen werden, erklärt Ümüt: „Im Frühjahr 2021 wird umgebaut. Ein neues Innendesign soll aus der Türkei kommen. Außerdem möchte ich die Fenster und den Kundenbereich erneuern sowie den Arbeitsbereich vergrößern.“

Eigentlich hätten die Arbeiten schon früher stattfinden sollen, aber: „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Mehmet Tutoglu.

Umzug ist auch eine „Herzensangelegenheit“

Bis zum Sommer 2021 soll der Umbau abgeschlossen sein. Aktuell suchen er und seine schwangere Frau eine Wohnung in Zwettl. „Für mich sind der Umzug und der Umbau nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch finanziell das Klügste.“