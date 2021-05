Der langjährige Feuerwehrausstatter Christian Mayerhofer trat mit Februar 2021 seinen Ruhestand an. Es gibt jedoch einen neuen Anbieter für Feuerwehrbedarf.

Mayerhofer ist dankbar für die langjährige Zusammenarbeit mit seinen treuen Kunden. Seit 1994 hatten Feuerwehren aus der Umgebung einen zuverlässigen Anbieter für Feuerwehrbedarf aller Art in der Region. Diese fachmännische Betreuung wird ab sofort von Andrea und Wolfgang Stern im neu eingerichteten Schauraum in Großhaslau fortgeführt. Als Firma „Feuerwolf“ sind die beiden jederzeit für Kameraden zur Stelle, wenn es um Ausrüstung geht. Wolfgang selbst ist Feuerwehrkommandant in Großhaslau. Der Bereich Verkauf und Service von Feuerlöschern wird von Schwiegersohn Andreas Laber mit seinem Partner Markus Endres weitergeführt. Auch Franz Marchsteiner wird weiterhin in gewohnter Weise für die Feuerlöscher-Kunden erreichbar sein (0664/4646905).