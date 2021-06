Einen Generationswechsel gab es im Schuhhaus Rabl: Der 33-jährige Philip Pfeffer übernahm heuer das Geschäft von Onkel Johann Rabl und lud jetzt – mit coronabedingter Verzögerung – zu einer offiziellen Neueröffnung.

Großvater Johann Rabl Senior eröffnete 1964 das Schuhhaus mitten im Zentrum von Zwettl. 1990 übernahm sein Sohn das Geschäft. Mit Philip Pfeffer änderte sich jetzt auch der Name – zumindest teilweise: „Es heißt jetzt Schuhhaus-Orthopädie Pfeffer Rabl. Erstmals ist kein Rabl Inhaber, das ‚Rabl‘ bleibt aber bestehen, auch im Logo“, erklärt Pfeffer. Neu ist auch, dass er als Orthopädie-Schuhmacher-Meister das Geschäft führt. Pfeffer begann 2006 seine Orthopädieschuhmacher-Lehre, welche er 2009 mit der Gesellenprüfung beendete. 2017 trat er zur Meisterprüfung der Orthopädieschuhmacher an und schloss diese positiv ab.

Auch orthopädisches Angebot. Seit Juni werden von Pfeffer auch orthopädische Maßeinlagen und Schuhzurichtungen angeboten. Dazu richtete er einen neuen Raum ein, in dem er millimetergenau Maß nimmt. Außerdem investierte er in eine neue Schleifmaschine. Ab August möchte er eine zweite Verkäuferin beschäftigen. In naher Zukunft sind weitere Umbauten im Geschäft und der Werkstatt geplant. ÖVP-Bürgermeister Franz Mold gratulierte Pfeffer zum Sprung in die Selbstständigkeit: „Für die Gemeindeführung ist es immer positiv, wenn ein erfolgreicher Handwerksbetrieb weitergeführt wird.“