Zwettler Volksschulleiterin Rosenmayr geht in Pension

An der Zwettler Volksschule am Hammerweg bahnt sich ein Direktorinnenwechsel an. Heidi Rosenmayr verabschiedet sich in die Pension. Die Nachfolge tritt Daniela Gaishofer, aktuell Direktorin in Schwarzenau, an.

Auch wenn die offizielle Übergabe erst mit dem 1. Oktober passiert, wurde Heidi Rosenmayr bereits vergangen Woche mit einer Feier im Stadtsaal verabschiedet. Dabei wurde auch ihr durchaus spannender Werdegang umrissen. Die beruflichen Anfänge führten sie nämlich zunächst in die Welt der Privatwirtschaft und erst mit 34 Jahre traf sie die mutige Entscheidung mit der Ausbildung zur Volksschullehrerin zu beginnen, die sie 1995 mit Auszeichnung absolvierte. Den ersten Arbeitsplatz fand Rosenmayr in der Heilstättenklasse der Sonderschule Hinterbrühl. 1998 ließ sich die gebürtige Groß Gerungserin in ihren Heimatbezirk Zwettl versetzen. Ihr Weg führte sie in die Sonderschule und die Volksschule, nach Groß Gerungs und 2004 in die Privat-Volksschule der Franziskanerinnen in Zwettl, wo sie 2008 die Leitung übernahm. 2018 übernahm sie schließlich die Leitung der größten Volksschule im Bezirk, die Volksschule Zwettl-Hammerweg.

„Der Abschied fällt mir natürlich sehr schwer, denn ich brenne immer noch für die Schule“, betont Rosenmayr. Der vergangen fünf Jahre seinen dank eines hervorragenden Teams die schönsten ihres Lehrerlebens gewesen. „Ich liebe Kinder über alles und es war immer mein Hauptanliegen für diese und auch die Lehrer da zu sein“, sagt die Direktorin.

Lobende Worte zum Abschied gab es auch von Bildungsregions-Manager Alfred Grünstäudl: „Für uns ist es heute ein besonderer Tag, weil wir eine außergewöhnliche Volksschuldirektorin ein Stück des Weges begleiten durften. Du hast hier Spuren hinterlassen, die nicht so schnell verblassen werden.“

Die Pension will Heidi Rosenmayr vor allem fürs Reisen nutzen. Ein langgehegter Traum sei etwa eine Safari in Kenia. Zunächst steht im September aber noch die Vorbereitung ihrer Nachfolgerin an, ehe sie im Oktober offiziell die Pension antritt. Als Direktorin übernimmt dann Daniela Gaishofer. Deren Position als Direktorin der Volksschule Schwarzenau übernimmt wiederum Romana Gumpinger-Hammerschmidt, Leiterin der Volksschule Göpfritz, die künftig beide Schulen betreuen wird.

„Ich darf eine sehr gut geführte Schule von Heidi Rosenmayr übernehmen und möchte diese weiterhin innovativ gestalten, weiterentwickeln und eine positive Schulkultur initiieren“, schildert Gaishofer.