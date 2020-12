Das Wirtschaftsforum Waldviertel sucht eine neue Spitze: Christoph Cizek legt Ende Jänner seine Funktion als Geschäftsführer zurück.

Obmann Christof Kastner freut sich auf interessante Persönlichkeiten: „Die Nachbesetzung als Geschäftsführer ist für mich eine neue Chance in der Region. Herr Magister Cizek hat sehr gewissenhaft für eine gute Vernetzung zwischen unseren Mitgliedsbetrieben gesorgt, er hat sich weiterentwickelt und sich nun für eine neue Richtung entschieden. Im Namen des gesamten Vorstandes des Wirtschaftsforum Waldviertel darf ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit und das Engagement bedanken.“ Zeitgleich biete diese Position eine Chance für all jene, die Ihre bisher gesammelten Erfahrungen für die Weiterentwicklung der Region einsetzen und zum Ausdruck bringen wollen. „Ich freue mich auf interessante Persönlichkeiten und Gespräche!“ Bewerbungen sind möglich per Mail an info@wfwv.at.

Seit dem Jahr 2009 steht das Wirtschaftsforum Waldviertel für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Waldviertels. Der Schwerpunkt liegt am Arbeitsmarkt – so wurde vor zehn Jahren die Idee der Waldviertel Jobmesse geboren. Heuer wurde sie virtuell veranstaltet, die NÖN hat berichtet.