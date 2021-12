Wegen Impfpflicht und 2G: Ertl will Geschäft schließen

„Ich habe die Schnauze voll, es gibt nur mehr einen Lockdown nach dem anderen. Ich setze ein Zeichen, mir macht es keinen Spaß mehr“, sagt der Unternehmer Michael Ertl. Als Ungeimpfter könne er seinen Betrieb künftig nicht mehr weiterführen. Vor kurzem erhielt nämlich auch er einen persönlichen Impfbrief der Sozialversicherungsträger mit einem Impfangebot. Dort heißt es, dass "zum Schutz unserer Gesellschaft" immer mehr Bereiche auf die 2G-Regel umgestellt werden sollen – Zutritt also nur mehr für Geimpfte oder Genesene möglich sein wird.

Das stößt Ertl sauer auf, der nicht nur Zwettl, sondern auch dem Bundesland Niederösterreich 2022 den Rücken kehren will: „Ich werde sehr wahrscheinlich zurück nach Tirol ziehen, vielleicht auch ein Jahr lang ins Ausland gehen.“ Er spreche sich klar gegen Diskriminierung aus und hat unter anderem in Zwettl und Wien gegen die Impfpflicht demonstriert. Für ihn seien die Corona-Impfung und mögliche Impfschäden zu wenig erforscht. Sein Widerstand gegen die Impfpflicht habe auch bereits private Folgen.

Sollte die Impfpflicht planmäßig mit Februar umgesetzt werden, will er es drauf ankommen lassen: Die zuletzt kolportierten Strafzahlungen von 3.600 Euro will er dann beeinspruchen, kündigt er an: „Ich gehe durch alle Instanzen!“

"Tausende Euro" Coronahilfe zurückgezahlt

Aus Protest hat Ertl bereits Anfang Dezember den Ausfallbonus für die Monate Jänner und April an den Staat zurückgezahlt. Dabei handelte es sich laut dem Unternehmer „um tausende Euro.“ Er könne es sich leisten, sagt er: „Mein Betrieb ist schuldenfrei, das Geschäft läuft gut“, verweist er auf den Umsatz von rund 27.000 Euro, den er innerhalb der elf Tage im November erwirtschaftet hat.

Seit 13. November ist das Geschäft geschlossen, aufsperren möchte Ertl heuer nicht mehr. Für ihn ist klar: „Nur wenn die Impfpflicht nicht kommt, mache ich weiter in Zwettl.“ Aus einer geplanten Erweiterung in der Braustadt wurde aufgrund der unsicheren Corona-Politik bisher auch nichts, sagt Ertl: Ursprünglich wollte er ein weiteres Geschäft in der Landstraße anmieten und dort Herrenmode verkaufen.