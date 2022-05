„Maecenas“-Preis: Clemens Feigel wurde zum zweiten Mal prämiert

Werbung

In der Vorwoche wurde im Sparkassensaal Wiener Neustadt der Kultursponsoring-Preis Maecenas für die Jahre 2020 und 2021 seitens der Initiative Wirtschaft für Kunst in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ und unterstützt von ecoplus vergeben.

Diese Preise für Kulturanbieter zeichnen das erfolgreiche Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft aus. Die Ehrung der Gesamtpreisträger 2020 sowie die Vergabe des 21. „Maecenas“ war nun möglich, dabei schaffte es Clemens Feigel aus Wegscheid am Kamp mit seiner „Eremitage am Kamp“ unter die besten Klein- und Mittelbetriebe. Er erhielt einen Anerkennungspreis. Für Clemens Feigel ist es nach 2016 bereits der zweite Maecenas-Preis. „Damals habe ich diese Auszeichnung für meinen 2014 in Wegscheid am Kamp errichteten Kunstraum bekommen. Hier war fünf Jahre ein Galeriebetrieb, dann habe ich einen Verlag gegründet, um die Künstler nachhaltiger betreuen zu können“, erklärt der Künstler, Unternehmensberater, Buchhalter, Fotograf und Kunstsammler Feigel.

Über den abermaligen Maecenas-Anerkennungspreis freut sich Feigel natürlich sehr: „Das ist ja eine Würdigung dafür, dass man auch als Kleinbetrieb viel bewegen kann, wenn man sich ernsthaft mit Kunst beschäftigt.“

Aktuell gibt es in der „Eremitage am Kamp“ Clemens Fettels Kunstsammlung zu sehen – gegen Voranmeldung unter 0664/5655-100. Info gibt es auf der Homepage http://www.eremitage amkamp.at .

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.