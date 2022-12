Ottenschlag: Wenig Einsätze rund um Heiligabend

Jahr und Tag ist Florian Rehberger als Freiwilliger bei der Feuerwehr in Bereitschaft und dokumentiert die Einsätze im Abschnitt Ottenschlag, im Sommer, wie im Winter.. Foto: privat

Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es keinen „Dienstplan für Feiertage“, erzählt Florian Rehberger, pressebeauftragter Feuerwehrmann im Abschnitt Ottenschlag. Denn: „Wir freiwilligen Feuerwehrmitglieder sind 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für Einsätze bereit.“ Wenn der Pager anschlägt und die Sirene heult, dann käme jeder, der in der Nähe sei, zum Feuerwehrhaus und sei bereit für Bergung, Brandlöschung und Menschenrettung.

Ist das nicht hart, ständig in Bereitschaft zu sein? „Nein“, lacht Florian Rehberger, „natürlich kann man auch Geburtstag feiern, auf Urlaub fahren oder gerade im Job krank sein. Darum ist es immer gut, wenn viele Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, damit trotzdem eine Mannschaft ausrücken kann, wenn ein Ernstfall ist.“

Und wie geht die Familie damit um, wenn er zu einem Einsatz ausrückt? „Für meine Familie ist das kein Thema, wenn ich weggehe, um bei einen Einsatz zu sein. Ich bin gerne bei der Feuerwehr, und da fragt man nicht, ob es drei in der Früh oder drei am Nachmittag ist.“ Florian Rehberger ist verheiratet und hat Kinder.

„Die Familie akzeptiert das. Meine Frau hat mich kennengelernt, als ich schon bei der Feuerwehr war – sie kennt das schon, und ich bin ja auch öfter bei Veranstaltungen oder Schulungen der Feuerwehr.“ Bei ihnen im Abschnitt sei das so, dass jeder von seinen Familien weggeht – an allen Feiertagen – um einen Einsatz zu machen.

Sehr wenig Brandeinstätze zu Weihnachten

Im Abschnitt Ottenschlag gab es in den letzten Jahren fast keine Brandeinsätze über Weihnachten und Neujahr, berichtet er. „Vor zwei Jahren hat eine Silvester-Rakete Heu entzündet, einmal musste die Feuerwehr eine Feuerschale nachlöschen.“ Verkehrsunfälle oder Bergungen, steckengebliebene Fahrzeuge bei starken Schneefällen hätten sie auch schon an Weihnachten zu Einsätzen gerufen. Was immer mehr werde, seien die Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehren bei Adventmärkten oder den immer beliebter werdenden Winter-Sonnwendfeiern etwa.

Feuerwehrmitglieder sind nicht nur im Einsatz, sie helfen auch bei der Prävention von Bränden. „Es gibt schon immer wieder Freiwillige Feuerwehren, die gezielt Schulungen machen, etwa, wie sich ein Brand eines Christbaumes verhält und wie man ihn löscht,“ so Rehberger, der auf ein Video seiner Feuerwehrkollegen des Abschnitts Groß Gerungs verweist, in dem dies alles demonstriert wird.

„Hier sieht man auch, wie man einen brennenden Christbaum richtig löscht. Am besten von oben nach unten, wenn ein Asterl brennt, dann nur dieses“, rät er. Einen Kübel Wasser bereit zu stellen oder gar einen Feuerlöscher im Haus zu haben, wäre immer gut, um Feuer schnell im Keim zu ersticken.

Bezirk Zwettl In der Arbeit zu Weihnachten

