Allentsteig: Ganzes Haus erstrahlt

Für manche ist es vielleicht Kitsch, doch die Adventzeit ist eine Zeit der Lichter. Zumindest ein paar Lichterketten vor der Haustür gehören zu einer anständigen Weihnachtsdeko einfach dazu. Dann gibt es Menschen, die noch einen Schritt weitergehen und ihr gesamtes Heim zu einem wahren Lichtermeer machen.

In Allentsteig sorgt Friseurin Waltraud Riegler für eine der festlichsten Weihnachtsdekorationen der Stadt, und das schon seit 30 Jahren. „Ich mache das jetzt eigentlich schon, seit ich eingezogen bin“, erzählt sie. Lichterketten vom Tor bis in die hintersten Winkel des Gartens locken jeden Dezember zahlreiche Schaulustige an.

Die Wurzeln der umfangreichen Dekorationen liegen bei Riegler in der Kindheit. „Schon als ich klein war, war bei uns immer alles sehr feierlich geschmückt. Von dem her war es auch immer schon ein Kindheitstraum, auch mein eigenes Haus in ein Lichtermeer zu verwandeln“, schildert Riegler.

Ein wichtiger Antrieb sei die Freude, die man damit vor allem Kindern bereiten kann: „Es ist einfach schön, wenn Leute extra deswegen herkommen und die Lichter bestaunen.“ Nach den vielen Jahren ist ihr geschmücktes Haus längst in der ganzen Stadt bekannt. „Ich werde oft darauf angesprochen, wann wir denn endlich wieder die Lichter aufdrehen, und manche bedanken sich sogar, dass wir uns jedes Jahr aufs Neue die Mühe machen“, berichtet die Friseurin. Etwa zwei Wochen verbringt Familie Riegler jedes Jahr mit dem Dekorieren und Aufstellen.

Man könnte meinen, dass das Hobby, wie oftmals üblich, klein angefangen hat. Nicht so in diesem Fall. „Ich hatte eigentlich schon immer viel“, schmunzelt sie. So zieren jede Menge Weihnachtsmänner ihren Garten. Highlight, vor allem für Kinder, ist natürlich eine große Krippe. Mehrere Wichtelfiguren sind selbst gebastelt. Wichtig dabei auch die Positionierung: „Für mich entsteht beim Aufstellen eine Geschichte im Kopf. Der Weihnachtsmann mit dem Buch liest zum Beispiel vor, und die Wichtel hören ihm zu.“

Blinkende Lichter gehen bei Beleuchtung gar nicht

Am wichtigsten sind letzten Endes die Lichterketten. „Das Lichtermeer muss schon sein“, meint Riegler. Geachtet wird auf das richtige Maß. Zu viel soll es auch nicht sein. Ebenso sind blinkende Lichter ein No-Go. Recht viele Lichterketten sind es trotzdem, die Riegler ihr eigen nennen kann. Gezählt hätte sie sie noch nie. Nicht wirklich wichtig sind für sie auch die Stromkosten. „Das ist Nebensache, wenn ich damit anderen Freude bereiten kann“, betont sie. Ihr selbst gibt die Tradition gerade in diesen Zeiten etwas Normalität zurück.

Die Fahne wird von ihr so hochgehalten, dass sich auch die Nachbarn mittlerweile schon zum Nachrüsten verpflichtet fühlen. Ein großer Teil der Allentsteiger Wienerstraße strahlt 2021 heller als je zuvor. Dabei spricht man sich ab, damit das Siedlungsbild einheitlich ist. Eine erheiternde Idee ist auch ein gemeinsamer „Adventkalender“. Jeden Tag dreht ein weiteres Haus in der Straße die Beleuchtung auf, sodass an Heiligabend 24 Häuser gemeinsam leuchten.

Bei den Rieglers bleiben Figuren und Lichterketten noch bis zum 6. Jänner hängen. Danach geht‘s ans Abräumen und Verstauen für nächstes Jahr.