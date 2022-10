Weihnachtsbaum für Schloss Schönbrunn kommt aus dem Bezirk Zwettl

Während wir noch den Sommer genießen, denken die Förster der Bundesforste schon an Weihnachten und halten in ihren Wäldern Ausschau nach einem besonders schönen Weihnachtsbaum für den Ehrenplatz vor Schloss Schönbrunn, denn seit 20 Jahren kommt dieser aus den Bundesforsten. "Das ist eine uns sehr liebgewordene Tradition, und dieses Jahr stammt der Baum aus unserem Bundesforste-Betrieb Waldviertel-Voralpen im Forstrevier Münichreith im Grenzbereich der Bezirke Zwettl und Melk", freut sich Andrea Kaltenegger, Unternehmenssprecherin der Bundesforste.

Bei der Ausschau nach dem geeigneten Baum sei neben dem perfekten natürlichen Wuchs auch der Standort sehr wichtig. "Am besten ist die Lage in der Nähe eines Weges, denn wir wollen die Baumschönheit auch unbeschadet nach Wien bringen", so Kaltenegger. Nach so vielen Jahren der Kooperation mit Schloss Schönbrunn klingt die Reise des Baumes vom Waldviertel nach Wien nach Routine. Alles ist perfekt geplant, Start ist am letzten Oktober. "Der Baum wird oben von einem Kran und einem Seil gerade gehalten, während er unten am Stamm von den Forstarbeitern geschnitten wird. Dann wird er sorgfältig umgelegt und auf eine Länge von rund 18 Metern gekürzt, wie es für Schönbrunn gewünscht ist", berichtet Kaltenegger. Anschließend wird die Fichte auf einen Tieflader gelegt, die Äste werden vorsichtig gesichert.

In den sehr frühen Morgenstunden am 2. November tritt dann der stattliche Baum seine Reise nach Wien an und wird am frühen Morgen am Ehrenplatz in Schloss Schönbrunn von den Mitarbeitern der Bundesforste aufgestellt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.