Endlich gibt es wieder viele Adventmärkte im Bezirk Zwettl

Der Heilige Abend fällt heuer auf den vierten Adventsonntag – dementsprechend kurz ist die Adventzeit. Adventmärkte werden daher dicht gedrängt – mit wenigen Ausnahmen – an den drei Adventwochenenden stattfinden. Voradvent im November stimmt auf Weihnachten ein.

Traditionell findet der Adventmarkt im Schloss Schwarzenau bereits vor dem ersten Adventwochenende statt, das ist heuer am 25. und 26. November. Veranstaltet wird dieser von der Marktgemeinde Schwarzenau. „Wir haben unseren Adventmarkt von Anfang an am Wochenende vor dem ersten Advent, um den Ausstellern mehr Möglichkeiten zu bieten“, so Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan. „Im heurigen Jahr fällt ja sowieso ein Adventwochenende weg.“

Der Andrang der Aussteller im Schloss Schwarzenau ist enorm, heuer sind schon 50 fix. „Wir haben viel mehr Anfragen, als im Vorjahr, hauptsächlich von Kunsthandwerkern. Es kann sein, dass wir den einen oder anderen nicht mehr unterbringen“, so Elsigan. Im Außenbereich wäre es aber möglich, mehrere Standln aufzustellen, da sei ausreichend Platz im Innenhof und vor dem Schloss.

Großer Besucheransturm wird erwartet

Rund 3.500 Besucher besuchten im Vorjahr trotz Eintritts den Adventmarkt. Der Eintrittspreis wird aufgrund der steigenden Preise heuer angehoben, statt bisher 2,50 Euro werden heuer 3 Euro Eintritt verlangt. „Der Adventmarkt bietet eine der seltenen Gelegenheiten, das Schloss von innen zu sehen. Es ist ja in Privatbesitz und sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich“, so Elsigan. Die Standgebühren für die Aussteller wurden nicht erhöht. Heuer wird es auch wieder wie üblich in Schwarzenau weihnachtlich leuchten. „Es ist ja ohnehin die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt, daher wird sich der Strom-Verbrauch in Grenzen halten.“

Noch lassen die Temperaturen im Bezirk Zwettl nicht auf Weihnachtswetter hoffen, aber Elsigan ist zuversichtlich: „Es ist meist so, dass rechtzeitig zu unserem Adventmarkt Schnee kommt, und am Montag schmilzt er wieder weg“, lacht er. Für richtige Weihnachtsstimmung werden aber auch die Bläserensembles von Großhaselbach, Scheideldorf, Echsenbach und der Stadtkapelle Allentsteig an den beiden Tagen sorgen. Und die Café-Stube im Schlossinneren führen heuer erstmals die vier Dorferneuerungsvereine Großhaselbach, Schwarzenau, Stögersbach und Hausbach.

„Wir wollen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Viele Besucher gibt es jedes Jahr auch bei der Ausstellung von Peter Forstners „Kaiser Franz Lebkuchen- und Knusperhäuser“ im Stift Zwettl. Heuer findet diese Ausstellung bereits zum 27. Mal statt, und Peter Forstner hat sich „Pfefferkuchenhäuser – einst und jetzt“ zum diesjährigen Motto gemacht. Eröffnet wird diese Ausstellung ebenfalls traditionell schon Anfang November. Diese Ausstellung begeistert Jung und Alt, ist sie nicht nur schön anzusehen, sondern verbreitet auch herrlichen Duft von Weihnachten. „Mit unseren Lebkuchenhäusern wollen wir Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Konditormeister Forstner. Geöffnet ist die Schau bis 17. Dezember täglich von 10 bis 17 Uhr.

Wer findet, dass zu Weihnachten auch Tiere gehören, kann sich am 25. November von 13 bis 18 Uhr am Alpakahof Manada de Sana in Klein Wetzlas auf den Advent einstimmen. Geöffnet ist an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr.

Heuer leuchtet's wieder hell

Erstmals seit 2019 sind die Vorbereitungen der Weihnachtsmärkte nicht mehr von der Pandemie beeinflusst – zum Jubel zahlreicher Standbetreiber und leidenschaftlicher Adventmarkt-Gänger.

War in den letzten drei Jahren der traditionelle Adventmarkt auf dem Hauptplatz und im Rathaus von Groß Gerungs ausgefallen, darf man sich heuer wieder auf weihnachtliches Treiben von 8. bis 10. Dezember freuen. Veranstaltet wird der Adventmarkt vom Verein „Willkommen in Groß Gerungs“, und das diesjährige Programm kann sich sehen lassen.

Am 8. Dezember geht es ab 16 Uhr mit der Eröffnung des Hüttendorfes los. Das erste große Highlight findet bereits im Anschluss um 19 Uhr statt, wenn die Meloner Moor Teufel zum Krampuslauf ausrufen. Die feierliche Eröffnung ist dann am Tag darauf, am 9. Dezember um 9 Uhr im Rathaussaal. Rund 50 Aussteller sind heuer laut Mit-Organisatorin Theresa Leonhartsberger dabei, so viele wie nie zuvor. „Sie werden im alten und neuen Rathaus ihr Handwerk präsentieren“, so Leonhartsberger.

Für musikalische Höhepunkte sorgen im Verlauf des Adventmarktes die Chorgemeinschaft der Pfarrkirche, die Weisenbläser des Musikvereins Groß Gerungs sowie die Schüler der Musikschule Groß Gerungs. Weitere vielversprechende Programmpunkte sind eine Zaubershow, Ponyreiten, Kutschenfahrten, und ein Christkindlpostamt darf natürlich auch nicht fehlen.

In Groß Gerungs mangelt es jedenfalls nicht an Enthusiasmus rechtzeitig zum Advent. „Es hat bei allen sehr großen Anklang gefunden, als wir erzählt haben, dass wir den Markt wieder veranstalten wollen“, erzählt Leonhartsberger. Um mit der Zeit zu gehen, gibt es zudem eine große Neuerung: Rund 3.000 Häferl wurden angekauft, um von den Plastikbechern wegzukommen und den Markt umweltbewusster zu gestalten.

Goldene Luster und kein Gedanke an die Pandemie

Auch beim Goldenen Advent in Zwettl (8. – 10. Dez.) gibt es in Bezug auf Nachhaltigkeit eine große Neuerung, das Zwettler Adventhäferl. „Wir verkaufen im Tourismusbüro um 3 Euro das Adventhäferl, in das man sich auf allen Ständen einschenken lassen kann“, freut sich Monika Prinz vom Tourismusbüro Zwettl über diese Neuerung. Diese Idee werde auch von allen Getränke-Ausschenkern begrüßt und vermeide unnötigen Müll. Natürlich gibt es auch nach wie vor die Plastikbecher für jene, die kein Häferl kaufen möchten. „Es wird heuer wieder die Weihnachtsbeleuchtung in Zwettl geben, wie sie ursprünglich war“, schwärmt Prinz. „So viele haben schon danach gefragt.“ Also wird man nach dem Leopolditag die Zwettler Luster aufhängen. Prinz freut sich über viele Neuigkeiten zum Goldenen Advent in Zwettl. Nachdem er im Vorjahr erstmals am Dreifaltigkeitsplatz, Sparkassenplatz und Hauptplatz stattgefunden hat und dies großartig angenommen wurde, bekommt der Hauptplatz heuer besondere Aufmerksamkeit. Die Polytechnische Schule wird das Standl am Hauptplatz im Stil von Hundertwasser verfeinern. Erstmals seit der Pandemie wird es wieder drei internationale Aussteller geben. „Es wird wieder die Erzgebirge-Stollen geben. Alleine ihretwegen kommen viele Besucher aus Wien zu uns“, so Prinz. Erstmals gibt es heuer einen Food-Truck und Freitag und Samstag wird eine Feuershow die Besucher beeindrucken. Alle Hütten an den drei Plätzen sind bereits vergeben.

Einen Adventmarkt mit ganz besonderer Atmosphäre wird seit jeher im Schloss Ottenschlag geboten. Fand der Weihnachtsmarkt im Vorjahr noch stark reduziert statt, dürfen sich heuer die Besucher wieder auf das volle Programm freuen. Termin: 2. und 3. Dezember. Für Samstag ist wieder ein Perchtenlauf mit drei verschiedenen Gruppen geplant. Ferdinand Smetana wird eine Lesung abhalten. Für Musik sorgt die Musikschule Ottenschlag, und auch Kutschenfahrten wird es geben, und am Sonntag kommt der Nikolaus. „Es wird wieder ein ähnlich großer Adventmarkt wie vor der Pandemie“, verkündet Bürgermeister Paul Kirchberger.