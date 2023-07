Eine Gesundheitsbotschafterin für Kirchschlag

Der traditionelle Hutwurf im Audimax der Universität für Weiterbildung Krems markierte den Abschluss der bereits zweiten Auflage des Universitätslehrgangs „Regionale Gesundheitskoordination“. Ganze 11 Absolventinnen und Absolventen schlossen den aktuellen Turnus am 6. Juli mit der Graduierungsfeier offiziell ab. Auch Anita Köck aus Kirchschlag gehörte zum Kreis der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

„Durch die Ausbildung wird die Gesundheit in der Bevölkerung bestmöglich unterstützt. Wir sind mit den Ausgebildeten einfach noch näher an den Bedürfnissen aller Bürgerinnen und Bürger dran. Der Universitätslehrgang ist ein Vorzeigebeispiel zur nachhaltigen Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention in Niederösterreichs Gemeinden“, zeigen sich NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Departmentleiter Gerald Gartlehner und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl stolz über das innovative Weiterbildungsangebot.

Die Kerninhalte der viersemestrigen, berufsbegleitenden Ausbildung liegen neben der Vermittlung von Basiswissen in Gesundheitsförderung und Prävention sowie Kommunikation auf praxisnahen Projektarbeiten, die regionale Gesundheitsaktivitäten unterstützen. Diese basieren neben Bedarfserhebungen und Qualitätssicherung in den Regionen auch auf Kommunikation und Vernetzung im Hinblick auf regionalpolitische Aspekte und Beratungskompetenzen.