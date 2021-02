NÖN: Seit Kurzem handelt die Franz Eigl GmbH auch mit Strom und Gas. Wieso geht man in diese neue Richtung?

Thomas Traxler: Kunden begrüßen es, alles aus einer Hand zu bekommen. Unser neuer Slogan dazu lautet: „rundum.ENERGIE.versorgt.“. Ein zweiter Aspekt ist die Diskussion um Klimaneutralität: Wir reden den Klimawandel nicht weg, sondern versuchen, neue Standbeine zu bekommen. Gleichzeitig wollen wir aber auch unser Angebot an CO2-neutraleren Produkten ausweiten. Hier waren wir immer schon Vorreiter und betreiben schon seit etwa zehn Jahren Erdgastankstellen und haben begonnen, Pellets zu produzieren. Die Lieferungen für unser Tanklager kommen auf der Schiene, das alleine spart ebenfalls CO2.

Wer zählt zum Kundenstamm, an wen richtet sich das Angebot?

Traxler: Unsere Zielgruppe Nummer eins ist das klassische Einfamilienhaus mit Auto und/oder einer Pellets/Heizölheizung. Für diese Gruppe haben wir unsere AVIA Strom und Gas Angebote abgestimmt. Daneben richten wir uns natürlich auch an das Gewerbe.

Wurde mit diesem Schritt in Richtung Komplettanbieter auch das Team aufgestockt

Traxler: Wir haben in der Vorbereitung zwei neue Mitarbeiter aufgenommen. Es kommt darauf an, wie sich die neue Richtung entwickelt, aber es gibt auch eine Perspektive für weitere Jobs. Wenn die Nachfrage nach unserem Strom und Gas es zulässt, wird ein richtiges Kompetenzzentrum für Strom und Gashandel im Waldviertel entstehen. Dann können auch hochqualifizierte Jobs nach Zwettl geholt werden. Noch bedienen wir uns etwa beim Einkauf an der Strom- und Gasbörse externer Partner, das könnte aber in Zukunft auch von Zwettl aus ablaufen.

Gerade der Energiemarkt ist heiß umkämpft. Wie möchte man punkten?

Traxler: Es gibt aktuell etwa 150 Strom- sowie 50 Erdgaslieferanten in Österreich. Wir sind aber der einzige, regionale Gesamtenergieanbieter. Wir sind in der Region verwurzelt und bieten alles aus einer Hand: Mobilität mit den Tankstellen, Wärme mit Pellets und Heizöl sowie eben in Zukunft auch Strom und Gas. Unser zweites Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir ein einzigartiges Gesamtpaket bieten: Wenn ein Kunde einen Stromvertrag hat, tankt und heizt er auch automatisch günstiger bei uns. Beim Tanken hat er automatisch einen Nachlass von drei Cent pro Liter. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass manche Leute wegen einem Cent mehrere Kilometer zur nächsten Tankstelle fahren. Wer Pellets bestellt, bekommt zwei Euro pro Tonne, beziehungsweise vier Euro pro 1.000 Liter Heizöl sofort abgezogen. Das meine ich mit „einzigartigem Gesamtpaket“: Man muss nicht mühsam Bonuspunkte sammeln.

Wie ist das Unternehmen bisher durch die Coronakrise gekommen?

Traxler: Wir wollen nicht jammern. Es sind schwierige Zeiten, die Leute sind wegen der Lockdowns auch weniger unterwegs. In Zahlen wird etwa um zehn Prozent weniger getankt, das spüren wir natürlich. Man muss dazu sagen: Wir stehen auf mehreren Standbeinen und haben auch den Wärmemarkt. Auch in Coronazeiten muss jeder heizen. Der Absatz bei Heizöl oder Pellets ist nach wie vor in Ordnung. Bisher haben wir auch keinen einzigen Cent an Förderungen beantragt und hatten auch keine Kurzarbeit.

Wie ist man mit der Coronasituation im Büro umgegangen, wurde auf Homeoffice umgestellt?

Traxler: Wir haben 13 Lkw-Fahrer, die weiter uneingeschränkt, unter Berücksichtigung von Corona-Sicherheitsmaßnahmen, unterwegs sind. Vor Ort ist die Belegschaft „ausgedünnt“, sprich die Hälfte der Mannschaft arbeitet im Homeoffice. Das funktioniert. Es gibt Schlimmeres, als wenn man von zuhause aus arbeiten muss.

Nicht nur im Gebäude, sondern auch am Gebäude wurde 2020 gearbeitet...

Traxler: Das stimmt, wir haben eine „Mustersanierung“ nach allen Regeln des Klima- und Energiefonds durchgeführt. Wir haben gedämmt, neue Fenster in-stalliert und im Prinzip alles gemacht, was Energie spart. Jetzt haben wir ein revitalisiertes, zeitgemäßes Gebäude. Insgesamt haben wir einige hunderttausend Euro investiert.

Welche Trends sind in Ihrer Branche festzustellen: Nimmt die Nachfrage nach Heizöl ab, jene nach Pellets zu?

Traxler: Wir sehen tatsächlich eine Zunahme bei den Erstkunden im Pelletsbereich. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass Pellets nicht gleich Pellets sind. Mit unserer Qualitätsmarke „Waldviertel Pellets“ konnten wir sehr viele Erstbefüllungen machen. Heizöl geht im moderaten Bereich zurück. 2020 ist aber ein Jahr, das man nicht so sehr in die Waagschale legen sollte: Im April gab es einen richtigen Ölpreisverfall, das Heizöl war so billig, wie schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich verzerrt das auch ein wenig das Bild, weil natürlich viele Menschen aufgefüllt haben.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft der Energiebranche: Ihr Unternehmen beschäftigt sich auch mit Bio-Ölen sowie sogenannten „eFuels“ – wie geht es dort weiter, wie wird sich der Markt verändern?

Traxler: Wir wollen unsere Kunden nicht bevormunden, sie sollen selbst entscheiden, was sie möchten. Wir bieten aber mittlerweile auch viele CO2-bessere Produkte an. Wir wollen nicht als Blockierer wahrgenommen werden. So haben wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Institut für Wärme- und Öltechnik eine Pilot-Anlage auf der Zwettler Tankstelle: Unsere Heizanlage funktioniert dort mit auf Pflanzenölbasis produziertem Heizöl, es ist zu 100 Prozent „grün“. Damit heizen wir jetzt in der dritten Wintersaison. Der Nachteil ist noch der doppelt so hohe Preis wie beim normalen Heizöl. Es gäbe aber den riesigen Vorteil, dass es aus erneuerbaren Quellen stammt und klimaneutral ist. Die Kunden müssten ihre Heizölheizung nicht austauschen. Meiner Meinung nach wird es in Zukunft auf der Tankstelle mehr Vielfalt geben, nicht nur fossile Treibstoffe. Grünes Gas, Strom, H2, XTL (PTL, E-Fuels, HVO) alle diese Verfahren und Produkte verdienen eine Beachtung um die Klimawende zu schaffen! Es braucht mehrere Ansatzpunkte.