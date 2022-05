Was wurde aus dem Zwettler Amtsdirektor?

Werbung

Der Weitraer Wolfgang Meyer ist Jurist und kam nach seinem Studium und dem Präsenzdienst zum Landesdienst. Er arbeitete in den Bezirkshauptmannschaften Baden, Hollabrunn und Zwettl. „Hier hat sich ergeben, dass die Stadtgemeinde Zwettl einen Juristen suchte, und so wechselte ich 1976 meine Arbeitsstätte. 1980 wurde ich Stadtamtsdirektor“, erzählt Meyer, der 2004 in dieser Funktion in Pension ging.

„Ich bin nach wie vor mit Zwettl verbunden und habe Kontakt zu Mandataren und Mitarbeitern im Stadtamt“, sagt der Weitraer, der viel Zeit mit den vier Kindern und acht Enkeln verbringt und mit seiner Gattin Elisabeth gerne wandert oder Radtouren unternimmt.

