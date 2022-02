Vorerst keine Damensauna in Zwettl

Vereinzelte Anfragen oder doch noch Aufholbedarf? Seit März 2020, also dem Beginn der Corona-Pandemie in Österreich, gibt es keine Damen-Sauna mehr im Zwettl Bad. Der Wunsch, dass die Sauna zu speziellen Zeiten nur für Frauen aufsperrt werde , wurde dabei in letzter Zeit wieder etwas lauter.

Die Erfahrungswerte würden allerdings dagegen sprechen. „Aus unserer Erfahrung heraus werden gemischte Saunen besser angenommen und sind auch in anderen Bädern und Thermen üblich“, berichtet Stadträtin Anne Blauensteiner. Auch würde sich so ein Vorhaben mit den aktuellen Plänen stoßen. „Als zusätzliches Angebot für unsere Besucher wollen wir neben der üblichen Wintersaisonkarte mit der kommenden Sommersaison 2022 zusätzlich eine Saunasaisonkarte für die Sommersaison einführen“, erzählt Blauensteiner.

Mit einem Damensaunatag wäre dieses Angebot nicht möglich, da es gleichzeitig die Öffnungszeiten für Männer einschränken würden. „Wir möchten im Zwettl Bad Damen und Herren in gleichem Maß ein ansprechendes Wellnessangebot bieten“, betont die Stadträtin.

Ein speziell auf Frauen gezieltes Angebot sei allerdings am Horizont.

So arbeite man derzeit an einem Spezialangebot zum Thema „Kulinarik und Sauna“, welches sich außerhalb der üblichen Öffnungszeiten explizit an Frauen richten soll.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden