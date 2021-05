Der Weltbienentag wird am 20. Mai gefeiert. Die NÖN sprach aus diesem Anlass mit einem ganz besonderen Imker aus dem Bezirk: Bernhard Schneider ist bei der Videokonferenz mit der NÖN Zehntausende Kilometer entfernt – und doch ist hinter ihm der Zwettler Hundertwasserbrunnen zu sehen. Vor knapp 22 Jahren ist Schneider nach Neuseeland ausgewandert und seither über 70 mal um die Welt geflogen. Seine Wurzeln hat er aber nicht vergessen und kümmert sich als Global Brand Ambassador von Sonnentor darum, dass dessen Produkte bis nach Down Under und Südost-Asien gelangen.

Bevor es ihn auf die andere Seite der Welt zog, war Bernhard Schneider, der aus der Waldrandsiedlung stammt, als Hauptschullehrer tätig. Aus Unruhe, sich weiterzubilden, entschied er sich, sich in einem Studium mit Marketing und Verkaufspsychologie auseinanderzusetzen. So gelangte Schneider als Austauschstudent nach Neuseeland. Dort kam er in Kontakt mit einer der ältesten Braufamilien der Gegend, die auf biologische Erzeugung umsteigen wollte.

Bernhard konnte für sie eine Flaschenlieferung aus Österreich organisieren. „In dem Flieger war noch Platz, also haben wir Kräuter mitgeschickt“, sagt der mittlerweile 52-Jährige, der seit der Kindheit mit Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann bekannt ist.

Sonnentor in Neuseeland beliebt

Die Sonnentor Produkte wurden gut angenommen, so gibt es nun seit 21 Jahren Sonnentor-Shops in Neuseeland. Bernhard und seine aus dem Weinviertel stammende Gattin Martina blieben also auf der Insel. Zudem kam bereits neun Monate nach der Auswanderung der erste ihrer beiden Söhne zur Welt. Sogar dreisprachig konnten die Kinder aufwachsen. „Zuhause reden wir Deutsch“, erwähnt Schneider. In der zweisprachigen Schule sprachen seine Söhne jedoch neben Englisch auch die Sprache der Ureinwohner, Te Reo Maori.

„Was mir abgeht, ist der Winter“, meint Bernhard. Die Familie Schneider wohnt nah am Meer, wo die Temperaturen kaum je unter zwei Grad fallen. „Wir sind auf dem gleichen Breitengrad wie die Toskana, nur umgekehrt“, schmunzelt der Sonnentor-Botschafter, der ohne Zentralheizung auskommt.

Sonnentor-Shops gibt es mittlerweile nicht nur in Neuseeland und Australien, sondern auch in Asien. „Im Verkaufsgebiet von Sonnentor geht die Sonne nie unter. Irgendein Geschäft hat immer geöffnet“, ist Schneider stolz auf diese Entwicklung. Auch viele Hotels beziehen die Bio-Produkte aus dem Waldviertel.

Mit Infrarot bei Nacht die Bienen besuchen

Schneider pflegt aber nicht nur für Sonnentor Kontakte in den östlichen Ländern, sondern erzeugt zudem Bio-Honig. Dafür arbeitet er eng mit einem Iwi (Stamm) der Maori zusammen, der über 1.800 Hektar Grund besitzt, auf dem Schneider seine Bienenstöcke aufstellen darf. So konnte er auch so manche Bräuche der Ureinwohner Neuseelands kennenlernen. „Bei jedem Meeting stellt man sich anfangs vor“, berichtet er etwa, und zur Begrüßung reibt man die Nasen aneinander. Schneider arbeitet bei seinem Honig sogar nach dem Demeter-Prinzip, wobei es in Neuseeland keinen Demeter zertifizierten Honig gibt.

„Wir besuchen die Bienen nie bei Vollmond“, sagt er. Oft sei der Imker bei Nacht mit Infrarot zu seinen Bienenstöcken unterwegs. Bei Vollmond steht eine andere Arbeit an, denn Schneider produziert auch Manuka-Öl und Floral Water aus der auf der Insel heimischen Manuka-Pflanze. „Die Manuka-Blätter und -Zweige ernten wir immer zu Vollmond“, berichtet Bernhard. Seine Gattin ist ihm eine große Hilfe. Zudem beschäftigen die beiden sechs Mitarbeiter, die sich um die Honigabfüllanlage und die mit Bio-Diesel betriebene Destillerie kümmern.

Übrigens ist Bernhard nicht der erste Imker in seiner Familie. Seine Urgroßeltern betrieben einen kleinen Hofladen in Kautzen. Wie der 52-Jährige erwähnt, ist die Imkerei saisonal bedingt einfacher als andere Arten der Landwirtschaft. „Den größten Teil der Ernte haben wir jetzt eingefahren“, gibt Schneider an, und im nun anstehenden Winter sei es ohnehin am besten, die Bienen in Ruhe zu lassen. Im Frühling gilt es dann, einen guten Platz für die Bienen zu suchen. Um an Sonnentor Manuka-Honig liefern zu können, werden die Stöcke etwa in einem Gebiet mit diesen Pflanzen aufgestellt.

Für Schneider war irgendwann klar, dass er nicht mehr nach Österreich zurückkommt, abgesehen natürlich von Besuchen. Ganz lustig war da das Telefonat, das er geführt hat, um seine Pragmatisierung als Lehrer freiwillig zurückzulegen, und man ihm sagte, dass es dafür gar kein Formular gäbe. Der Zwettler freut sich natürlich auch in Neuseeland immer über Besuche aus der Heimat.

Kaum noch Corona-Einschränkungen

Glücklich schätzen kann sich der Imker, dass nach dem Ausbruch der Pandemie und dem sehr starken Lockdown vergangenes Jahr in Neuseeland wieder Business as usual herrscht. „Wir können uns im Land frei bewegen, einkaufen, und die Kinder sind in der Schule“, erzählt Schneider. Natürlich sind für ihn die vielen Reisen weggefallen. Er habe sich ein neues Handy gekauft, um alle möglichen Messenger-Apps installieren zu können. So kann er auch mit kurzen Nachrichten Kontakt zu seinen Kunden pflegen, und man kommt sich auch per Videokonferenz näher. Den Hintergrund mit dem Bild des Hundertwasserbrunnens verwendet er übrigens auch bei seinen Konferenzen mit Japan, wie Schneider verrät. Sein Kontakt zu Österreich ist immer noch eng, nicht nur durch Sonnentor, sondern auch durch seine Funktion als Leiter des Österreichischen Generalkonsulats in Neuseeland. Als solcher richtete er zu Beginn des Lockdowns in Neuseeland eine Gratisnummer für Österreicher ein, die sich gerade im Land befanden. „Da sind die Leitungen heiß gelaufen“, erzählt er. Erstmals gab es dann einen Flug der AUA, der auf der Insel landete und viele Österreicher wieder nach Hause holte.

Bernhard Schneider erzählt auch gerne, dass sein Umzug nach Neuseeland eigentlich nicht seine erste Auswanderung war. Bereits in der fünften Klasse wechselte er vom Zwettler Gymnasium zu den Schulbrüdern in Strebersdorf. „Wenn man einmal auswandert, schafft man das wieder“, schmunzelt er.