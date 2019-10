Christoph Zinner ist ein wahrer Weltenbummler. Der gebürtige Stift Zwettler lebt aktuell in London. Er ist Absolvent des Studiums „Erdölwesen“ an der Montanuniversität Leoben ist seit 2002 mit seinem Wissen rund um den Erdball tätig. „Mit dieser Staatsbürgerschaft und der Möglichkeit, in Österreich aufzuwachsen, hat man schon einen großen Joker im Leben gezogen“, sagt er.

„Leoben hat einen sehr guten Ruf für solide technische Ausbildung"

Christoph Zinner, dessen Eltern in der Waldrandsiedlung in Stift Zwettl leben, berichtet viel Gutes über „seine“ Uni Leoben, speziell was Ausbildung und Jobchancen danach angeht. „Leoben hat einen sehr guten Ruf für solide technische Ausbildung. Um die geringere Zahl an Unternehmen auszugleichen, wo man nach dem Studium als Spezialist arbeiten kann, ist geografische Flexibilität von großem Nutzen. Dazu sind gute Englischkenntnisse, Präsentationsfähigkeiten und weitere Soft Skills wertvoll.“ Als Zinner 2002 sein Studium abschloss, suchte das Mineralölunternehmen BP Absolventen seiner Fachrichtung. Aus seinem Jahrgang wurden im September des Jahres gleich vier davon dort angestellt.

Was macht ein Diplomingenieur des Erdölwesens? „Das zu beschreiben ist schwierig, weil mein Betätigungsfeld sehr breit ist und ich über die Jahre quer durch dieses Feld gearbeitet habe“, erklärt Christoph. Seit Jänner 2017 ist er als technischer Spezialist im Kompetenzzentrum von BP in London tätig. Zu seiner abwechslungsreichen Arbeit gehört die Unterstützung der Regionen bei Bohrungen und beim Reparieren von Produktionssonden sowie bei Messungen.

Terroranschlag in Algerien überlebt

Die größte Gefahr für Christoph Zinner brachte aber ein Terroranschlag im Jänner 2013. „Ich hatte schon fast sechs Jahre in Algerien gearbeitet“, berichtet der Weltenbummler mit Zwettler Wurzeln. Die Arbeitsstätte lag etwa 50 Kilometer von der Grenze zu Libyen entfernt, einem Land ohne stabile Regierung. Von dort kamen die Terroristen. Schon bald vom algerischen Militär eingekesselt und ohne Chance auf Verhandlungen, um die Anlage mit Geiseln verlassen zu können, entwickelte sich der Überfall zum Selbstmordkommando.

Christoph und zwei seiner Kollegen konnten sich verstecken, doch nach zwei Tagen war das Versteck nicht mehr sicher genug und sie entschlossen sich zur Flucht. Sie konnten als letzte Überlebende die Anlage auf einer amerikanischen Militärmaschine verlassen.

Wenn man Zinner fragt, welche seiner Arbeitsstätten ihm besonders gefallen haben, nennt er sein Auslandssemester in Denver, Colorado: „Die Uni zwischen Rocky Mountains und der Großstadt Denver, vier Jahreszeiten und 300 Sonnentage im Jahr ist ein wirklich toller Fleck.“ Gleich nach der Uni in Leoben führte ihn seine interessante Arbeit nach Schottland, wo er sich mit Bohrinseln und Plattformen in der Nordsee auseinandersetzen musste.

Von London aus

Stimme abgegeben

Londons Reize liegen für ihn in komplexen technischen Herausforderungen im Job, aber auch im Fußball. Sein Favorit ist der FC Chelsea. Von London aus verfolgte Christoph Zinner die Nationalratswahl. Der gebürtige Stift Zwettler ist einer von 4.087, die aus dem Bezirk Zwettl per Wahlkarte gewählt haben.