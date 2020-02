Es ist eine bewegte Lebensgeschichte: Von 1990 bis 1993 war Günter Kittel Gemeindearzt in Schweiggers. Von dort zog es ihn in die weite Welt. Als Unfallchirurg war er bisher unter anderem auf den Salomon-Inseln im Südpazifik, in Papua Neuguinea, Kenia, Haiti, Afghanistan und Bangladesch tätig. Am 31. Jänner kehrte er für einen Abend nach Schweiggers zurück und erzählte in einem Vortrag von seinen Erfahrungen. Die NÖN traf ihn im Vorfeld.

„Die Liebe zum Wandern und meine große Reiselust kam bereits in der Schule“, erzählt Kittel. Mit 16 Jahren reiste er per Autoanhalter durch Europa. Später studierte er Völkerkunde, danach Medizin. „Man braucht halt auch einen Brotberuf“, sagt er lachend.

Schwerer Abschied vom Waldviertel

Schon immer habe ihn das Waldviertel mit seiner Natur fasziniert. 1990 bekam er die Stelle als Gemeindearzt in Schweiggers. „Ich habe mich 1993 nur sehr schwer verabschiedet. Bis heute konnte ich Kontakte aufrecht erhalten“, sagt Kittel. Später arbeitete er in Wiener Neustadt. Durch eine Verkettung von Zufällen absolvierte er einen Teil seiner Ausbildung zum Chirurgen auf den Salomon-Inseln im Südpazifik. Später absolvierte er noch die Ausbildung zum Tropenmediziner in Berlin.

privat Der Unfallchirurg war bereits im Südpazifik, Papua Neuguinea und vielen Kriegsgebieten wie Afghanistan im Einsatz.

Auf den Inseln half er beim Aufbau zweier Provinzkrankenhäuser. „Die Logistik und Versorgung mit Medikamenten ist eine Herausforderung. Teilweise kommt drei Monate lang weder ein Flugzeug, noch ein Schiff. Uns ist manchmal der Diesel ausgegangen und wir hatten keinen Strom“, erinnert sich Kittel.

Später reist er als Arzt nach Nepal, wo er seine Lebensgefährtin kennen lernt. Gemeinsam unterstützen sie auch Krankenhäuser in Papua Neuguinea. Es folgen Missionen für das Rote Kreuz, großteils als Chirurg in Kriegsgebieten. „Unschöne Dinge wie das Amputieren von Gliedmaßen stehen da an der Tagesordnung“, sagt Kittel. Als Ausgleich zur psychischen Belastung geht er regelmäßig Wandern und Bergsteigen.

Kriegsgebiet: Angst nur beim Busfahren

An seinen Reisen schätze er besonders, dass er die verschiedensten Kulturen kennenlernt. „Man sieht von dort immer nur zerstörte Häuser, Elend und Not. Vor Ort lernt man ganz normale Menschen kennen, mit normalen Träumen und Wünschen. Der Alltag ist menschlicher als nur Bomben links und rechts von dir.“ Ob er sich bei seinen Einsätzen je gefürchtet habe? „Nein, einzig beim Busfahren in Pakistan“, sagt Kittel lachend. Dort erlebte der Facharzt aber auch sein traurigstes Erlebnis. 2011 kam es dort zu Aufständen im Rahmen eines Straßenbaus. Ein Kollege von Kittel wurde dabei entführt und umgebracht.

Trotzdem hilft Kittel bis heute: „Das Schönste ist, wenn du mit kleinen Hilfestellungen bereits etwas bewirken kannst und hoffnungslos geglaubte Verletzungen heilen. Das ist befriedigend.“

Mit den Einnahmen des Vortrags in Schweiggers möchte er mit seiner Lebensgefährtin den Aufbau einer kleinen Klinik in Nepal finanzieren.