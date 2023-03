Weltfrauentag Kinoabend mit „Geschlechterkampf“ in Waidhofen

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Frauenberaterin Sonja Hahnl lädt zum Kinoabend mit Gender-Thema ein. Foto: Frauenberatung Waldviertel

A nlässlich des Weltfrauentages am 8. März veranstaltet die Frauenberatung Waldviertel einen Kinoabend in Waidhofen mit dem Film „Battle of the Sexes“.