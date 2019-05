Die Berglandmilch-Roadshow ist anlässlich des Weltmilchtages wieder unterwegs in Niederösterreich! Am Montag, den 27. Mai, machte die Berglandmilch-Roadshow Halt in Zwettl.

Berglandmilch-Roadshow zu Gast in Zwettl .

Bei jeder Station gibt es schmackhafte Kostproben für alle Besucher und die Möglichkeit beim exklusiven Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen.

Die nächsten Termine:

Am Dienstag, den 28. Mai, macht die Berglandmilch-Roadshow von 9 bis 11 Uhr in Waidhofen/Ybbs und von 14 bis 16 Uhr in Amstetten Station.

Die Berglandmilch-Roadshow ist anlässlich des Weltmilchtages wieder unterwegs in Niederösterreich!

Am Montag, den 27. Mai, machte die Berglandmilch-Roadshow Halt in Zwettl. Bei jeder Station gibt es schmackhafte Kostproben für alle Besucher und die Möglichkeit beim exklusiven Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen.

Die nächsten Termine:

Am Dienstag, den 28. Mai, macht die Berglandmilch-Roadshow von 9 bis 11 Uhr in Waidhofen/Ybbs und von 14 bis 16 Uhr in Amstetten Station.