Wasserretter im ZwettlBad im Einsatz

Jährlich ertrinken in Österreich im Schnitt 40 bis 50 Menschen, Kinder als auch Erwachsene. Die Gefahr des Wassers wird oftmals unterschätzt. Dazu steigt die Anzahl der Nichtschwimmer. Corona sorgte für den Ausfall zahlreicher Schwimmkurse. „Viele Kinder, die aktuell im Alter von vier bis sechs sind, konnten deshalb nicht richtig schwimmen lernen“, betont Marina Paulnsteiner vom Samariterbund Groß Gerungs.

Im Rahmen des „World Drowning Prevention Day“ (25. Juli) gab es deshalb erstmals eine große Aktion der Wasserrettung des Samariterbundes im ZwettlBad. So wurden Schwimmprüfungen abgenommen, bei denen sich insgesamt elf Kinder ihre verdienten Abzeichen abholen durften.

Im Anschluss demonstrierte die Wasserrettung ihre Rettungsutensilien. Derer gibt es je nach Situation einige. So kann ein sogenannter „Wurfsack“ verwendet werden, wenn der in Not Geratene einigermaßen nahe am Ufer und bei Bewusstsein ist. Der recht schwere Sack kann über eine große Distanz geworfen werden. Anschließend wird die Person rasch mit dem am Sack befindlichen Seil an Land gezogen. Daneben wurden der Gurtretter, ein Auftriebskörper aus Schaumstoff, sowie die Rettung eines Dummys und einer echten Person vorgeführt.

Sollte gerade ein Retter in der Nähe sein, kann man sich also sicher fühlen. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Der beste Rat der Rettungsschwimmer also: Gar nicht erst in eine lebensgefährliche Situation geraten. „Am wichtigsten ist, sich nicht selbst zu überschätzen, und man sollte nie allein schwimmen gehen“, betont Marina Paulnsteiner.

Präventiv gegen Ertrinken

Mit der Aktion wolle man präventiv gegen die doch recht hohe Zahl an Ertrinkungs-Opfern vorgehen. Kinder zum Schwimmen zu motivieren, ist das Gebot der Stunde. Mit den Abzeichen werden dabei klare Ziele geschaffen. „Und zum Herzeigen haben die Kinder dann auch gleich etwas“, erklärt Paulnsteiner.

Daneben bietet der Samariterbund im Herbst wieder einen Retter- und Helferkurs an. Wenn es tatsächlich einmal zu einem Ernstfall kommt, wissen nämlich nur die wenigsten, wie man die in Not geratene Person überhaupt richtig an Land bekommt. Auch für das ZwettlBad ist es wichtig, dass solche Kurse nach Corona wieder vermehrt stattfinden. „Viele unserer Mitarbeiter brauchen einen abgeschlossenen Retter-Kurs. Selbst die Ferialpraktikanten müssen einen erfolgreichen Abschluss vorweisen“, berichtet Stadträtin Anne Blauensteiner.

