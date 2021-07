In die Verlängerung ging bei der Gemeinderatssitzung die Debatte um die kürzlich eröffnete Begegnungszone (die NÖN hat berichtet). Grüne-Gemeinderätin Silvia Moser polterte in Richtung ÖVP-Fraktion: „Was ihr mit der sogenannten Begegnungszone gemacht habt, ist unter jeder Kritik.“

Die Grünen vermissen eine Begrünung in Form von Bäumen und kritisieren die geplanten „Kistenbäume“, erklärte etwa Grüne-Gemeinderat Günther Widhalm: „Diese Kistenbäume können keinen Schatten und Kühlung geben. Das ist ein Intensivpflegefall, der sich nicht selbstständig ernähren kann.“ Die Grüne-Fraktion schoss gegen die aus ihrer Sicht misslungene Planung: „Viele Städte nehmen Geld in die Hand, um die Hitze aus der Stadt zu bringen. Wir bauen so eine heiße Stelle ein, das ist nicht zeitgemäß“, sagte Widhalm.

ÖVP-Bürgermeister Franz Mold entgegnete: „Das war für uns keine politische Frage. Experten haben uns davon abgeraten, weil die Bäume nicht entsprechend Wurzeln bilden können.“ So sei die Zone zu eng und im Untergrund voller Leitungen, um sinnvoll überlebensfähige Bäume pflanzen zu können, sagte etwa ÖVP-Fraktionsvorsitzender Erich Stern: „Es ist dort beengt. Wenn auch Schwerverkehr durch muss, und links und rechts Bäume stehen, sind die Probleme aufgelegt.“ Bürgermeister Mold verwies auf ergänzende Bauarbeiten: „Die Gestaltung ist noch nicht fertig und es werden noch Bäume kommen.“

ÖVP verweist auf Grün in der ganzen Stadt

Generell würde die Stadt bereits viele Grünflächen bieten, rechnete ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller vor: Innerhalb der Stadtmauer würden über drei Hektar Grünfläche Erholung bieten, außerhalb der Mauer kämen fast sechs Hektar dazu. Für Grüne-Gemeinderätin ist das zu wenig: „Es geht darum, Asphalt zu kühlen.“