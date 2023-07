Einblicke in die Praxis in Groß Gerungs

Sie unterstützen das Team während der Sommermonate in den unterschiedlichsten Abteilungen, wie der Hotel-Reception, Küche, Service, Etage, Pflegedienst, Therapie und in der Administration.

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, durch ein Ferial- oder Pflichtpraktikum wertvolle Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und sich beruflich zu orientieren. Dabei erhalten sie Einblicke in verschiedene Bereiche und übernehmen eigenständig Aufgaben. Einige der Tätigkeiten in den unterschiedlichen Bereichen umfassen beispielsweise das Reinigen der Bäder, Staubsaugen, Aufwischen und Betten machen auf den Etagen. An der Hotel-Reception werden Patienten eingecheckt, ausgecheckt und es werden Kiosk-Artikel verkauft. In der Küche wird Gemüse geschnitten, Kräuter gehackt und köstliche Desserts in der Patisserie gezaubert. Im Service werden Tische vorbereitet, Speisen und Getränke serviert und mit den Patienten kommuniziert. In der Administration erhalten die Jugendlichen Einblicke in die Aufgaben und Tätigkeiten in einem Büro.

Zusätzlich bietet das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs Praktikumsplätze für Studierende im Pflegedienst und der Therapie. Im Rahmen des Praktikums wird den Studenten die Möglichkeit geboten, wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. Im Pflegedienst unterstützen die Studierenden bei der pflegerischen Aufnahme, begleiten Patienten und führen beaufsichtigt pflegerische Tätigkeiten durch. In der Therapie begleiten die Studenten die Therapeuten während den Therapiesitzungen und haben zudem die Möglichkeit, unter Aufsicht selbstständig Therapien durchzuführen.

Lust auf ein Praktikum mit Herz?

„Als einer der größten Arbeitgeber in der Region ist es uns wichtig, junge Menschen auszubilden und ihnen im Rahmen eines Praktikums einen Einblick in die Praxis zu geben. Durch die vielfältigen Praktikumsmöglichkeiten ermöglichen wir den Schülern und Studenten eine umfassende Erfahrung und einen breiten Einblick in verschiedene Bereiche unseres Hauses. Sie haben somit die Möglichkeit, wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Ich bedanke mich bei allen für die engagierte Mitarbeit bei uns im Team.“, erklärt Geschäftsführer Fritz Weber. Bewerbungen für den Sommer 2024 sind gerne unter bewerbung@herz-kreislauf.at möglich.