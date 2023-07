AusZeit-Treffen im Waldviertler Kernland

Das erste AusZeit-Treffen für Betreuungs- und pflegebedürftige Personen, einschließlich leicht Demenzkranker sowie deren Angehörige fand im Juni statt und verdeutlichte den Bedarf an solchen Angeboten. In unserer Region werden viele ältere Menschen von ihren Angehörigen betreut und gepflegt, was oft eine große Herausforderung darstellt. Um diesen pflegenden Angehörigen eine wertvolle Auszeit zu ermöglichen, wurde das Programm "AusZeit" von den Community Nurses des Waldviertler Kernlands entwickelt.

Das monatliche Zusammenkommen an einem Nachmittag bietet den pflegebedürftigen Personen (auch mit demenzieller Erkrankung) eine angenehme Umgebung, in der sie sich zum Plaudern, Spielen und Reden treffen können. Unterstützt werden sie dabei von diplomierten Pflegepersonen, den Community Nurses, die für ihre Anliegen und Bedürfnisse da sind.

Die AusZeit-Treffen haben einen doppelten Zweck: Sie bringen nicht nur Abwechslung und Freude in den Alltag der Betreuungsbedürftigen, sondern bieten auch den pflegenden Angehörigen eine wertvolle Entlastung. Während des Treffens haben sie die Möglichkeit, sich zu erholen, andere Verpflichtungen zu erledigen oder selbst am Treffen teilzunehmen, um sich mit anderen pflegenden Angehörigen oder den Community Nurses auszutauschen.

Treffen am 31. Juli und 28. August geplant

Die nächsten AusZeit-Treffen finden am 31. Juli und am 28. August statt. Um auf die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmenden gut eingehen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei den Community Nurses persönlich oder telefonisch unter der Nummer 02872 2007921 über dieses kostenlose Angebot informieren und anmelden.

Die Kosten für das AusZeit-Programm werden von den Gemeinden des Waldviertler Kernlands getragen, um den Einwohnern dieser Region diese wertvolle Unterstützung kostenfrei zugänglich zu machen.

„Die positive Resonanz auf das erste AusZeit-Treffen hat uns gezeigt, wie wichtig und notwendig ein solches Angebot für pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen ist. Wir sind dankbar, dass die Gemeinden des Waldviertler Kernlands dieses Projekt unterstützen und damit einen Beitrag zur Entlastung und Verbesserung der Lebensqualität unserer Mitbürger:innen leisten“, sagt Doris Maurer, Projektleitung des Community Nursing Projekt Waldviertler Kernland.