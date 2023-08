Rote Koralle als Blitzschutz im Kirchturm von Stift Zwettl?

Stürme, Hitze, Trockenheit, Wasserknappheit und Sorgen um die Ernte sind Themen, die uns alle beschäftigen. Wetter-Extreme plagten aber auch schon Generationen vor uns. Wie ging es den Menschen damals in Zwettl? Die NÖN stöberte gemeinsam mit Stiftsarchivar Andreas Gamerith in den ersten Wetteraufzeichnungen aus dem Stift.

„Blitzableiter“ vor 300 Jahren schon eingebaut

Unwetter können zerstörerisch sein, so sollte auch der Turm der Stiftskirche davor geschützt werden. Am 21. Mai 1727 wurde dieser an Höhe vollendet und der Schlussstein verlegt. Einige sakrale Gegenstände wurden dabei eingemauert. Stiftsarchivar Andreas Gamerith übersetzt aus alten Aufzeichnungen zu diesem Ereignis: „... ein Teil von einem roten Korallenzweig, so zu Linz geweiht, gegen Unwetter.“ Eine Koralle? „Auf alten Bildern trägt Jesus ein Stück einer roten Koralle“, klärt Archivar Gamerith auf. Belegbar ist, dass der Turm – obwohl eine lebensgroße Jesusfigur aus Metall auf die Turmspitze gesetzt wurde – nie einen zerstörerischen Blitz angezogen hatte.

Wetteraufzeichnungen seit den 1920ern aufbewahrt

Im Garten des Stifts steht seit Jahrzehnten eine Wettermess-Station. Die Aufzeichnungen wurden von Klostermitgliedern geführt. „Sie waren stationär und konnten schreiben“, ist die Erkärung für diesen Standort. Heute ist aus dieser Messstation eine digitale geworden, die an die ZAMG elektronisch die Messdaten schickt. Gamerith zeigt alte Aufzeichnungen vom Juli 1929: Es war ein heißer Sommer, am 28. Juli zeigte das Thermometer 31,2 Grad Celsius an. Der Februar dieses Jahres zeigte dafür extreme Kälte: Am 11. Februar war die Temperatur auf minus 36,6 Grad Celsius gesunken, dafür stieg sie am 26. Februar schon auf 6 Grad plus. Diese Daten dienen einer umfangreichen Wetterstatistik über Jahrzehnte.

Wie erlebten die Menschen das Wetter damals?

Subjektiv empfinden wir Wettersituationen unterschiedlich. In seinen Tagebuchaufzeichnungen, in denen es auch um das Wetter und die damit verbundenen täglichen Sorgen geht, berichtet Pater Julius Hörweg, der später, im Jahr 1834, Abt im Stift Zwettl wurde.

Am 2. Juli 1811 hielt er fest, dass ein Hagelwetter um Sprögnitz und Reichers alle Feldfrüchte zusammenschlug. „Denselben Tag fing bei uns im Stifte auf dem Rudmanserfelde der Kornschnitt an. Sie fingen um vier Uhr morgens an und schnitten bis halb neun Uhr. Um zwei fingen sie wieder an und schnitten bis acht Uhr. Ein so früher Kornschnitt, wie heuer, ist für unsere Gegend etwas Unerhörtes. Sonst schneidet man erst Ende dieses Monats.“ Dieses Jahr sei seit Mitte Mai besonders heiß gewesen, die Früchte seien klein geworden, aber schmackhaft. Kraut habe keine Köpfe gebildet, aber schon Ende Juli wurden hier Weintrauben reif.

Der Wein bekam einen besonderen Namen

Andreas Gamerith liest vor: „Heuer war am fast immer heitern Himmel durch drei Monate im Sommer der berühmte große Comet zu sehen. Man gab dem heuer so vortrefflich gewachsenen Weine den Namen Comet-Wein.“

Auch der Sommer 1819 war ein heißer. Hörweg schreibt: „Das Thermometer zeigte oft eine Wärme von 26 Grad, auch einmal 30. Bei welcher Hitze, wie oft erzählt wurde, manche Leute bei zu starker Arbeit den Sonnenstich bekamen und auf der Stelle tot zur Erde fielen.“ Auch der Winter sei sonderbar gewesen. Auf ebenem Land und rund um Wien sei unendlich mehr Schnee gefallen als auf dem Lande. Um Arbesbach ist laut seinen Aufzeichnungen fast gar kein Schnee gefallen, wo er sonst immer am häufigsten sei.

Sturmschäden und großer Wassermangel

Das Jahr 1834 „ist lebenden Menschen eines der merkwürdigsten“, beschreibt Julius Hörweg das Jahr, in dem er Stiftsabt wurde. Im Winter habe es wenig Schnee gegeben, daher wenig Winterfeuchte. Das Jahr begann mit heftigen, Orkan gleichen Stürmen, die „im sogenannten Klosterwalde mehrere 1.000 Klafter Holz umrissen“. Bis Ende April dauerte diese Witterung an, ohne Regen oder Schnee. Dafür trat Anfang Mai eine extreme Hitze und Trockenheit ein, die bis in den Spätherbst dauerte. Merkwürdig sei auch der Wassermangel gewesen. „Nicht nur, dass den Sommer hindurch fast alle Bäche und Brunnen austrockneten, sondern auch Flüsse verloren ihr meistes Wasser“, schreibt er. Die Donau sei so klein geworden, dass kein einziges Schiff sie befahren konnte. Auch durch den Kamp habe man mit Schuhen durchgehen können, ohne nass zu werden. Auf der Stiftsmühle ging „mit genauer Not ein Gang“ und auch die Fische hätten sehr gelitten. In Dürrenhof mussten die Menschen und Tiere mit Wasser versorgt werden, später wurde eine Wasserleitung angelegt und mit einem Pumpwerk das Wasser in den Hof gebracht werden. Sogar im Stifte musste noch im Dezember das Wasser für den Pferdestall hergeführt werden. Kraut wuchs keines, es musste herangeschafft werden, auch die Erdäpfel seien wenig und klein geblieben. Er schreibt: „Vieh ist um einen Spott zu kaufen wegen des außerordentlichen Futtermangels.“ So gab es viel geringere Einnahmen durch Fleischverkauf.