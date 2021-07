Die Band „Still Country“, bestehend aus vier Musikern aus Oberösterreich (Salzkammergut), bot am 17. Juli in der Klangburg Rappottenstein ein abwechslungsreiches Programm, dass die Besucher trotz des Schlechtwetters nicht davon abhielt, begeistert mitzumachen.

Die Gruppe wurde im Jahr 2010 gegründet und besteht aus Musikern mit viel Erfahrung, die ihr Herz hauptsächlich der Countrymusik verschrieben haben. Klassiker dieser Musikrichtung von Jonny Cash, Alan Jackson, Garth Brooks, Carlene Carter, Mary Chapin Carpenter usw., Oldies und Rock’n Roll von CCR und John Fogerty wurde mit großer Spielfreude und professionell geboten.

Ohrwürmer wie „ Me and Bobby McGee, Lay down Sally und Achy Breaky Heart luden zum Tanzen ein. Es war dies der zweite Auftritt dieser Gruppe auf der Klangburg.