Saisonstart für Schidorf Kirchbach

Leicht bewölkt, aber sonnig und keine Niederschläge: Die Wettervorhersage für den Start der Wintersaison im Schidorf Kirchbach am kommenden Wochenende ist vielversprechend. Die Pisten wurden diese Woche bereits präpariert, Geschäftsführer Franz Jahn blickt optimistisch in Richtung Winter: „Wir haben in den vergangenen Tagen schon viele Anfragen bekommen, wann wir endlich aufsperren.“

Beschneit habe man den Hang schon mehrmals, der Naturschnee alleine sei nicht ausreichend, erklärt er. Aber: „Dass es geschneit hat, ist trotzdem gut fürs Skifahren, weil die Leute dadurch aufmerksamer werden“, sagt Jahn: „Wir haben viel Schnee gemacht und werden damit sicher gut auskommen.“ Ab Freitagnachmittag ist der Liftbetrieb wieder offen, am 24. und 25. Dezember hat das Schidorf geschlossen. Danach geht es in den Ferien mit täglichem Betrieb weiter – auch mit Flutlicht. Die vorige Wintersaison sei gut gelaufen, für heuer erwartet sich Jahn Ähnliches: „Ich denke, dass wir wieder eine gute Saison haben werden.“ Während es im Vorjahr ein Reservierungssystem für Karten gab, startet man heuer ohne – auch weil die Reservierungen einen großen Aufwand bedeuten. „Sollte es nicht funktionieren, können wir das System jederzeit wieder aktivieren.“

Dass ab 17. Dezember auch die Gastronomie – also der Kirchbochstadl – öffnen darf, sei ein Vorteil zum Vorjahr, sagt Jahn: „Das Einkehren gehört einfach dazu, haben wir bemerkt, auch bei Skikursen.“ Die sind übrigens bis zu den Semesterferien ausgebucht.