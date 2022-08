Zwettler Bezirksfeuerwehren im Bundesbewerb: Dabei sein ist alles! .

An den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben in St. Pölten nahen 347 Bewerbsgruppen aus ganz Österreich sowie Südtirol und Bayern teil. Aus dem Bezirk Zwettl traten die Feuerwehren Langschlag, Moniholz, Etzen, Scheideldorf, Merkenbrechts und Großhaselbach an.