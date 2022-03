Langschlag: Die Faszination der Heimat

Werbung

Franz Schübl, Jahrgang 1944, ist ein begeisterter Hobbyheimatforscher aus Langschlag. Sein Lebensmotto lautet: „Nach bestem Wissen und Gewissen handeln und Andere anders sein lassen.“

Im Gespräch mit der NÖN erzählt er: „Ich bin seit 1967 in Langschlag wohnhaft und habe mich, angeregt durch die Zeitungsberichte und Heimatbriefe des verstorbenen Heimatforschers Altbürgermeister Hans Lintner, für die Geschichte der Region interessiert und begonnen, alle Berichte und diesbezüglichen Informationen zu sammeln.“

Über Marterln, Zwettl und die Gemeindechronik

Besonderes Interesse weckten die vielen Marterln und Wegkreuze in der Region. Nach umfangreichen Befragungen erarbeitete er eine Zusammenstellung dieser religiösen Kleindenkmale. „Mit Unterstützung von Robert Edinger aus Kehrbach, Herbert Fessl aus Kogschlag und der Familie Lindner-Falzlos konnten wir die Zusammenstellung drucken lassen“, erzählt er. Die Broschüre ist auch im Gemeindeamt erhältlich.

Um die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde übersichtlich darzustellen und zu ordnen, plante Schübl zudem jahrelang, die gesammelten Unterlagen in einer Chronik zusammenzufassen und mit den Erkenntnissen eigener Nachforschungen zu ergänzen. Nach der Pensionierung konnte er den Plan schließlich auch in die Tat umsetzen. Die Chronik liegt in der österreichischen Nationalbibliothek und in der niederösterreichischen Landesbibliothek auf.

Ein anderes seiner Projekte dreht sich um die Häusergeschichte von Kehrbach. Dieses wurde durch ein Heimattreffen angeregt. Mithilfe alter Verzeichnisse, Grundbuchabschriften, Pfarrmatrikeln und unter Mithilfe von Franziska Penz wurden die jeweiligen Inhaber der Häuser ergänzt und mit vielen familiären Daten zusammengestellt.

Auch die Zwettl (Fluss) war bereits Gegenstand von Schübls Forschungen. 2020 erhob er den Ursprung der Zwettl, deren Verlauf und die Anzahl der früher an diesem Fluss betriebenen Mühlen, Sägewerke und Schmieden. Am Ursprung des Flusses brachte die Gemeinde zum Dank eine Tafel mit den vorangeführten Daten an.

Das Engagement von Franz Schübl ist vollkommen unentgeltlich. „Ein weitgehend positives Echo ist mir Lohn für meine Arbeit“, sagt er. Erwähnenswert ist auch, dass Schübl im „Langschläger Kultursommer 2021“ gemeinsam mit der „Grande Dame“ der Waldviertler Mundart, Isolde Kerndl, eine Lesung gab. Die fiktive Geschichte der Isolde Kerndl über ein Wirtshaus von Langschlag ergänzte er mit interessanten historischen Fakten.

Franz Schübl recherchiert mit akribischer Genauigkeit und hat mit seinen Arbeiten wertvolle Dienste für seine Heimatgemeinde Langschlag geleistet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.