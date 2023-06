Groß Gerungs: Kienast übergibt Stadtrat an Eschelmüller

Fliegender Wechsel im Gemeinderat von Groß Gerungs. Markus Kienast (GERMS) legt sein Stadtrats-Mandat zurück und ist ab sofort Gemeinderat. Seinen Platz nimmt nun Hannes Eschelmüller (FPÖ) ein. Der Wechsel kommt nicht von irgendwo. Die Übergabe stand nach der erfolgreichen Wahlanfechtung 2020 von vornherein fest.

„Nach der gemeinsamen Wahlanfechtung mit FPÖ wurde nur ein Platz im Stadtrat frei und so trafen wir die Vereinbarung, dass wir uns die Legislaturperiode teilen“, erklärt Markus Kienast. Mit dem 31. Mai legte er sein Amt als Stadtrat deshalb nieder. Bei einer „Wahl-Gemeinderatssitzung“ vergangene Woche wurde Hannes Eschelmüller offiziell als neuer Stadtrat bestätigt. Im gleichen Zuge fand auch eine Ergänzungswahl für den Bauausschuss statt, da Eschelmüller die Funktion zurücklegte. Dort wird nun Manfred Huber (FPÖ) übernehmen. „Ich danke für die Pakttreue der FPÖ wünsche mir für die Zukunft eine Vertiefung der Zusammenarbeit der Oppositionsparteien“, betont Kienast.

Hannes Eschelmüller verspricht nun, in der neuen funktionen Einiges bewegen zu wollen. „Nachdem ich den Bauausschuss an Manfred Huber übergeben habe, ist jetzt für mich mehr Zeit für andere Ideen und Projekte“, schildert der neue FPÖ-Stadtrat. So übernimmt er die Zuständigkeit für den Friedhof von Kienast.

Außerdem will er sich für eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Zwettler Straße einsetzen. „Die Engstelle beim Hirsch28 gehört behoben und das alte Gebäude dort gegenüber abgerissen. Da das verfallene Haus aber unter Denkmalschutz steht, hat sich bisher niemand getraut, das anzugreifen“, sagt Eschelmüller. Auch eine Geschwindigkeitereduzierung von 50 auf 40 km/h schlägt er für die Zwettler Straße vor.